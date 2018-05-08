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Экс-тренер сборной России: «Тосно» имеет преимущество над «Авангардом»
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Экс-тренер сборной России: «Тосно» имеет преимущество над «Авангардом» 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: eurosport.ru
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о предстоящем финале Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» из Курска. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Опыт игры в высшем эшелоне российского футбола сыграет на руку «Тосно» в финале.
Команда Парфенова на равных боролась с лучшими клубами РФПЛ, и футболисты уже имеют хорошую практику игры на высоких скоростях и с высоким уровнем единоборств. Это дает им серьезное преимущество перед клубом из Курска", — сказал Игнатьев.
Ранее сообщалось, что «Тосно» не сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы в случае победы в Кубке России.
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