Экс-тренер сборной России: «Тосно» имеет преимущество над «Авангардом»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о предстоящем финале Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» из Курска. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Опыт игры в высшем эшелоне российского футбола сыграет на руку «Тосно» в финале.

Команда Парфенова на равных боролась с лучшими клубами РФПЛ, и футболисты уже имеют хорошую практику игры на высоких скоростях и с высоким уровнем единоборств. Это дает им серьезное преимущество перед клубом из Курска", — сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что «Тосно» не сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы в случае победы в Кубке России.