Что такое интервальная нагрузка?

Виды интервальной нагрузки Время высокоинтенсивной и низкоинтенсивной работы вы можете выбрать сами. Если решили сделать программу самостоятельно, то ориентироваться следует на частоту сердечного ритма: в период отдыха пульс должен находиться в пределах 100-110 ударов в минуту, в период интенсивной работы рекомендовано увеличение на 30-40% от нормального показателя. Длительность интервальной нагрузки не должна превышать 30 секунд. Если вы только начинаете такую работу, то остановитесь на правиле 10/60: 10 секунд интенсивной работы чередуйте с минутой низкоинтенсивной нагрузки.

Также существуют уже готовые методы. Например, протокол Табата. Его преимущество в том, что он подходит для любого вида упражнений. Чередуйте 20 секунд работы с 10 секундами отдыха и выполняйте 8 подходов. В результате за 4 минуты вы потратите столько же энергии, сколько за 45 минут в фитнес-зале.

Метод Гершлера разработан исключительно для любителей бега. Тренинг занимает от 20 до 30 минут и базируется на стометровках. 100 м вы должны бежать на пределе возможностей, а потом 2 минуты отдыхать. И всё это повторяется, пока вы не подойдете в тому моменту, когда за 2 минуты сможете полностью восстановить частоту сердечных сокращений до нормального состояния.

Система Фартлек также разработана для бега. Вы чередуете различные виды бега и продолжительность нагрузки в следующем порядке: 10 минут трусцой, 10 минут максимально быстро, 5 минут ходьбы, 100 метров максимально быстро, 100 метров максимально быстро и вверх по склону, 5 минут ходьбы. Правила интервальной нагрузки

Разминка перед тренировкой обязательна.

Если вы не занимаетесь по фиксированным системам (Табата и т.д.), то нагрузку стоит увеличивать еженедельно.

До и после тренировки не рекомендуется принимать пищу в течение двух часов.

Преимущества интервальной нагрузки

Вы тратите меньше времени на тренировку (от 10 до 40 минут).

Вы повышаете эффективность тренинга, поскольку резкое повышение и замедление пульса заставляют тело расходовать больше энергии.

Вы можете проработать всё тело за одну тренировку — времени хватит на все группы мышц, при этом, исходя из программы упражнений, вы также можете сделать акцент на проблемных зонах.

Вы одновременно сжигаете жировые отложения и работаете на массы, поскольку аэробные нагрузки нацелены именно на активизацию расщепления липидов, а силовые — на тонус мышц и их увеличение.

Вы можете проводить тренинг дома даже без инвентаря — вам потребуется лишь таймер. Вы уменьшаете шанс получения травмы, поскольку короткие интенсивные нагрузки не перегружают суставы.

Вам не станет скучно — отсутствие монотонных, длинных по времени активностей повысит мотивацию и настроение.