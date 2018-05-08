Ещё
Медведева: большие перемены связаны с моим желанием провести долгую карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева: большие перемены связаны с моим желанием провести долгую карьеру 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировал решение начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером.
«Переезд в Канаду меня никак не смущает и не пугает, так как намного больше половины людей, которые были со мной на протяжении этого тяжёлого времени, не разговаривают на русском языке. Поэтому, наверное, не буду ощущать дискомфорта. Может быть, языковой барьер есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский, который стал намного лучше за последние несколько лет, позволит мне как можно продуктивнее работать.
Слухи о смене гражданства — это абсолютный бред. Мне кажется, все вменяемые люди прекрасно понимают, что это немного не ко мне относится. Да, из-за того, что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придётся сменить место жительства на неопределённый срок, поскольку всё-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены», — сказала Медведева в эфире телеканале «Россия 24».
Чемпионат.com: последние новости
Карадениз: горжусь своей карьерой в «Рубине», хочу быть связанным с ним и дальше Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по снукеру Семак: результат и игру затмили проводы Карадениза, это прекрасный человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением116
Кабаева дала откровенное интервью197
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Тутберидзе «бросила» Медведеву первой5
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение