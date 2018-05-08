Медведева: большие перемены связаны с моим желанием провести долгую карьеру

«Переезд в Канаду меня никак не смущает и не пугает, так как намного больше половины людей, которые были со мной на протяжении этого тяжёлого времени, не разговаривают на русском языке. Поэтому, наверное, не буду ощущать дискомфорта. Может быть, языковой барьер есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский, который стал намного лучше за последние несколько лет, позволит мне как можно продуктивнее работать.

Слухи о смене гражданства — это абсолютный бред. Мне кажется, все вменяемые люди прекрасно понимают, что это немного не ко мне относится. Да, из-за того, что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придётся сменить место жительства на неопределённый срок, поскольку всё-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены», — сказала Медведева в эфире телеканале «Россия 24».