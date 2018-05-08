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Что такое плавание брасом?
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Что такое плавание брасом? 

Fiteria 23 минуты назад
Историческая справка о брассе Брасс — древнейший стиль плавания. Упоминания о нем насчитывают более десятка тысяч лет. Одним из известнейших рисунков, изображающих этот стиль, является ассирийский. Его относят к 1292-1225 годам до н. э и на нем изображен плывущий брасом солдат. Также в египетской «Пещере Пловцов» есть изображение, крайне похожее на стиль плавания брасом, относящееся к 9 тыс. г. до н. э.
Первое известное истории описание стиля встречается в книге Николаса Винмана «Пловец, или Диалог об искусстве плавания», которая была издана в 1538 году. При этом стиль немного отличался от современного и только в начале 19 века он приобрел те очертания, которые известны нам сейчас. Название стиля плавания происходит от французского «brasse», что значит «разводить руками». В 1940 году брасс был включен в Олимпийскую программу соревнований. Техника плавания брассом Стиль можно разбить на циклы, в которые включается дыхание, движение рук и движения ног. Цикл движений рук представлен несколькими фазами:
Выведение рук вперед. Конечности выпрямляются в локтях, происходит выброс вперед от плечевого пояса, кисти двигаются симметрично и плавно разворачиваются ладонями вниз.
Скольжение. Конечности прямые, пловец движется вперед, тело прямое, кисти у поверхности воды.
Гребок. Руками выполняется движение вперед и в стороны, ладони развернуты. Затем происходит сгибание в локтях, угол между поверхностью воды составляет 450. После происходит резкое ускорение, ладони разворачиваются внутрь, угол увеличивается до 600. Тогда происходит отталкивание. На заключительном этапе руки сводят возле груди, кисти сближаются и выводятся под подбородком.
Движения ног при плавании брассом существенно отличаются от других стилей и также делятся на фазы:
Подтягивание. Колени выполняют движения вниз и в сторону, стопы направлены к поверхности воды на ширине таза. Заключительная часть выполняется активнее, ноги сгибаются.
Удар. Голени принимают перпендикулярное к поверхности воды положение, колени разведены, стопы развернуты. В момент удара происходит активное разгибание ног, таз зафиксирован, спина прямая.
Скольжение. Момент скольжения сокращается при наращивании спортсменом скорости. Голени имеют расслабленное положение.
Дыхание при плавании брассом Когда завершается момент отталкивания, пловец приподнимает подбородок над поверхностью воды и делает глубокий вдох. Далее происходит выравнивание тела, и выдох происходит на фазе удара и скольжения.
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