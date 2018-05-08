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«Арсенал» сделал Уилшеру улучшенное предложение о продлении контракта
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«Арсенал» сделал Уилшеру улучшенное предложение о продлении контракта 

SPORT24.ru 7 минут назад
«Арсенал» не теряет надежды продлить контракт с полузащитником Джеком Уилшером. Как сообщает The Telegraph, клуб сделал игроку второе предложение, повысив недельную зарплату до € 125 тыс. Первое предложение составляло € 100 тыс. плюс бонусы и было отклонено футболистом.
В следующем месяце Уилшер может стать свободным агентом. Интерес к нему проявляют «Эвертон» и «Вулверхэмптон», оба клуба готовы сделать 26-летнему хавбеку более выгодные предложения.
Однако Джек не хочет покидать «Арсенал», в котором играет с 9 лет. Полузащитник ожидает решения по новому главному тренеру команды.
В нынешнем сезоне Уилшер провел 20 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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