Вратарь «Тосно» Юрченко поделился мнением об игре «Авангарда»

"Я бы не стал в предстоящем матче делить команды на фаворитов и аутсайдеров. «Авангард» — хороший, сплоченный, боевой коллектив уровня ФНЛ. Они пропагандируют закрытый футбол, но при этом умеют организовывать быстрые контратаки.

Мы играли с ними на сборах и примерно понимаем, что они из себя представляют. Нас ждет тяжелый матч, в котором не стоит ждать открытого футбола. Многое может решиться на стандартах или в контратаках", — сказал голкипер.