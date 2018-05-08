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Вратарь «Тосно» Юрченко поделился мнением об игре «Авангарда»
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Вратарь «Тосно» Юрченко поделился мнением об игре «Авангарда» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о предстоящем финальном матче против курского «Авангарда», передает газета «Известия».
"Я бы не стал в предстоящем матче делить команды на фаворитов и аутсайдеров. «Авангард» — хороший, сплоченный, боевой коллектив уровня ФНЛ. Они пропагандируют закрытый футбол, но при этом умеют организовывать быстрые контратаки.
Мы играли с ними на сборах и примерно понимаем, что они из себя представляют. Нас ждет тяжелый матч, в котором не стоит ждать открытого футбола. Многое может решиться на стандартах или в контратаках", — сказал голкипер.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о предстоящем финале Кубка России.
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