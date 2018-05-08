Шарапова объяснила свое возвращение к бывшему тренеру

"Если ты что-то меняешь к лучшему, то это можно сделать в любой момент. Ты веришь, что эти изменения помогут тебе. Это не значит, что до Хогстедта все плохо получалось, просто можно сделать так, чтобы все стало лучше", — цитирует спортсменку официальный сайт WTA.

Шарапова снова начала сотрудничать с Хогстедтом в марте 2018 года.