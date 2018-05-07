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«Единая Россия» поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера
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«Единая Россия» поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера 

РИА Новости 12 часов назад
РИА НОВОСТИ. ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», СОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЬШИНСТВО В ГОСДУМЕ, ПОДДЕРЖАЛА КАНДИДАТУРУ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ — УЧАСТНИК ВСТРЕЧИ
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