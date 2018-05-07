Жириновский заявил, что ЛДПР поддержит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

"Сегодня Медведев — самый опытный чиновник в нашей стране: он был главой администрации президента , первым вице-премьером, президентом и главой правительства. Он лидер партии большинства, у него нормальные отношения с президентом. Они слаженная команда, между ними нет никакого внутреннего противостояния и интриг, а это дорого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьезному внешнему давлению. Поэтому завтра в Госдуме фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева", — сказал Жириновский.

При этом он подчеркнул, что «в России президентский режим, и если народ избрал главу государства (и сегодня он вступил в должность), то, следуя этой логике, депутаты должны поддержать предложенную им кандидатуру на пост главы правительства».

Согласно Конституции РФ, «предложение о кандидатуре председателя правительства РФ вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента». Затем Госдуме отводится неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева для дачи согласия на назначение председателем правительства РФ.