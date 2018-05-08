В Ульяновске скончалась заслуженная артистка России Валентина Смирницкая

В Ульяновске 5 мая на 82 году жизни умерла заслуженная артистка России Валентина Смирницкая.

Валентина Смирницкая родилась в г. Балаково Саратовской области. Работала более 30 лет в филармониях Кирова, Ярославля и Ульяновска, более 20 лет преподавала в Ульяновском музыкальном училище.

Валентина Николаевна устраивала творческие встречи и благотворительные концерты в школах, детских домах, клубах ветеранов, была автором программ «Забытые имена», «Волшебный ключ», «Будущее за нами», «За мир и дружбу». За активное участие в проведении миротворческих акций награждена золотой медалью Российского фонда мира.