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В Ульяновске скончалась заслуженная артистка России Валентина Смирницкая
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В Ульяновске скончалась заслуженная артистка России Валентина Смирницкая 

АиФ — Ульяновск 58 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске 5 мая на 82 году жизни умерла заслуженная артистка России Валентина Смирницкая.
Валентина Смирницкая родилась в г. Балаково Саратовской области. Работала более 30 лет в филармониях Кирова, Ярославля и Ульяновска, более 20 лет преподавала в Ульяновском музыкальном училище.
Валентина Николаевна устраивала творческие встречи и благотворительные концерты в школах, детских домах, клубах ветеранов, была автором программ «Забытые имена», «Волшебный ключ», «Будущее за нами», «За мир и дружбу». За активное участие в проведении миротворческих акций награждена золотой медалью Российского фонда мира.
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