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Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру
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Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала подробности своего сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером.
"Переезд в Канаду меня никак не смущает и не пугает, так как намного больше половины людей, которые были со мной на протяжении этого тяжелого времени, не разговаривают на русском языке.
Поэтому, наверное, не буду ощущать дискомфорта. Может быть, языковой барьер есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский, который стал намного лучше за последние несколько лет, позволит мне как можно продуктивнее работать", — сказала Медведева в эфире телеканала «Россия 24».
Фигуристка также назвала бредом слухи о смене гражданства.
"Да, из-за того, что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придется сменить место жительства на неопределенный срок, поскольку все-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены", — заявила спортсменка.
Ранее Орсер прокомментировал желание Медведевой тренироваться у него тренироваться у него.
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