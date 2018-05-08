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Ольга Смородская: чемпионский костяк «Локомотива» комплектовала я
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Ольга Смородская: чемпионский костяк «Локомотива» комплектовала я 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Бывшая президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила журналистам, что ее вклад в выигрыш железнодорожниками звания чемпионов России недооценен. «Костяк этой команды на 70 процентов укомплектовала я», — сказала Смородская.
"Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже, — цитирует Смородскую сайт Sport24.Ru. — Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть, костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба".
"В любом случае, еще раз поздравляю Аркадия Дворковича, Анатолия Мещерякова, Юрия Павловича [Семин, главынй тренер «красно-зеленых», — прим. ред.] и весь «Локо» с заслуженным золотом".
В то же время Юрий Семин на вопрос о вкладе Смородской в успех, сказал: «Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось». Тренер имел в виду не столько инфраструктуру, сколько отношения внутри клуба. Кроме того, наставник «Локо» заметил, что во времена Смородской клуб попал на санкции со стороны УЕФА по вопросам финансового Fair Play (честной игры).
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