Ольга Смородская: чемпионский костяк «Локомотива» комплектовала я

"Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже, — цитирует Смородскую сайт Sport24.Ru. — Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть, костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба".