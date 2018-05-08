Смородская отметила свой вклад в чемпионство «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что «железнодорожники» победили в чемпионате России в том числе и благодаря ее работе.

По словам Смородской, именно она привела в команду 70 процентов нынешнего состава.

«Если честно, мне даже странно пояснять, почему это и мое чемпионство тоже. Все-таки 70 процентов нынешнего «Локомотива» укомплектовала я. То есть костяк команды. Я уже молчу про инфраструктуру клуба.

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В любом случае, еще раз поздравляю Дворковича, Мещерякова, Юрия Павловича и весь «Локо» с заслуженным золотом», — цитирует Смородскую Sport24.