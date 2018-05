«Питтсбург» — «Вашингтон»: Кросби вошел в топ-10 бомбардиров в истории Кубка Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби в шестом матче серии плей-офф против «Вашингтона» сделал результативную передачу. Он набрал 185-е (66+119) очко в Кубке Стэнли.

Кросби вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ, догнав Стива Айзермана (70+115). Лидир в этой номинации — Уэйн Гретцки , у которого 382 (122+260) очков.

Welcome to the top 10 list in all time #StanleyCup Playoff points, Sid. pic.twitter.com/DezQlF58ty

— NHL (@NHL) 8 мая 2018 г.