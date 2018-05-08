Взрослые каратисты — проблема всей России — Александр Танюшкин

В Хабаровске побывал президент-основатель Федерации кёкусинкай каратэ России Александр Танюшкин. Мэтр провёл семинар с бойцами дальневосточного региона, а по его завершению по традиции устроил экзамены на кю и даны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Участие в дальневосточной школе, помимо хабаровчан и комсомольчан, принимали спортсмены из Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Побывав на одной из тренировок, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» лишний раз убедился в том, что Александр Иванович, несмотря на солидный возраст, по-прежнему в отличной спортивной форме и все занятия проводит сам. — Ваши бойцы порадовали, и это, поверьте, не дежурный комплимент, — сказал Александр Танюшкин по окончании сборов. — Уровень реально вырос. Раньше я нередко критиковал дальневосточников. Я борюсь за качество техники, а она-то как раз оставляла желать лучшего. Сейчас же увидел заметный прогресс. Значит, инструктора с ребятами времени зря не теряли. Особенно порадовали бойцы хабаровского клуба «Тайгер». Виден рост мастерства у спортсменов клубов «Дракон» и «Медведь» из Комсомольска-на-Амуре, есть интересные ребята в Приморье, в Якутии…

В заключение сборов я принимал экзамены. Так вот, у вас получилась одна из лучших сдач в России! Процент тех, кто не сдал нормативы, очень мал. Моя главная задача — не учить, а проверить и оценить. Потому что сама методика обучения всем давно известна. И на местах эта система работает. Я же смотрю за уровнем, стараюсь его поддерживать.

Мэтр также заметил, что дальневосточная молодёжь сейчас довольно сильная и выделяется на российских турнирах среди сверстников. Правда, взрослых бойцов, которые были бы конкурентноспособны, пока не видно.

— Взрослые каратисты — это проблема всей России, — считает Александр Иванович. — Парни вырастают, потом поступают в вуз, идут в армию и у них появляются другие интересы. Так что киокусин молодеет. Но это тоже неплохо: ребята получают необходимую школу и закалку, что в жизни, безусловно, пригодится. Считаю, что на Дальнем Востоке сложился хороший коллектив. И не исключаю, что со временем ваши бойцы заявят о себе и в компании взрослых. Главное — желание.