Лучшие номера приморской Студвесны покажут в ДВФУ

Все желающие смогут бесплатно побывать на презентации региональной программы, которую приморские коллективы представят на XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе. Мероприятие состоится в четверг, 11 мая, в 19:00.

По информации департамента по делам молодежи, в этом году Приморье подготовило программу под общим названием «Простые желания».

«В программу включены лучшие номера регионального конкурса. Это настоящее, хорошо подготовленное шоу», — сообщили в ведомстве.

Отметим, чтобы получить пропуск в ДВФУ, необходимо до 9 мая заполнить специальную форму.

Напомним, заключительный этап фестиваля «Российская студенческая весна» пройдет 15-20 мая в Ставрополе. Среди конкурсных направлений фестиваля — «Региональная программа», «Оригинальный жанр», «Видео» и «Журналистика», а также музыкальное, танцевальное, театральное направления.

В 2015 году «Российская студенческая весна» впервые проходила на берегу моря, в Приморье. 23-й фестиваль принял более 1,5 тысяч творческих студенческих коллективов из 61 субъекта Российской Федерации.

«Студвесна — 2016» состоялась в Казани, откуда делегация Приморья в составе 57 человек вернулась призером, заняв второе место. В 2017 году край также стал лауреатом второй степени «Российской студенческой весны» в общекомандном зачете.