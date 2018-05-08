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Лучшие номера приморской Студвесны покажут в ДВФУ
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Лучшие номера приморской Студвесны покажут в ДВФУ 

АиФ-Владивосток 35 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Все желающие смогут бесплатно побывать на презентации региональной программы, которую приморские коллективы представят на XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе. Мероприятие состоится в четверг, 11 мая, в 19:00.
По информации департамента по делам молодежи, в этом году Приморье подготовило программу под общим названием «Простые желания».
«В программу включены лучшие номера регионального конкурса. Это настоящее, хорошо подготовленное шоу», — сообщили в ведомстве.
Отметим, чтобы получить пропуск в ДВФУ, необходимо до 9 мая заполнить специальную форму.
Напомним, заключительный этап фестиваля «Российская студенческая весна» пройдет 15-20 мая в Ставрополе. Среди конкурсных направлений фестиваля — «Региональная программа», «Оригинальный жанр», «Видео» и «Журналистика», а также музыкальное, танцевальное, театральное направления.
В 2015 году «Российская студенческая весна» впервые проходила на берегу моря, в Приморье. 23-й фестиваль принял более 1,5 тысяч творческих студенческих коллективов из 61 субъекта Российской Федерации.
«Студвесна — 2016» состоялась в Казани, откуда делегация Приморья в составе 57 человек вернулась призером, заняв второе место. В 2017 году край также стал лауреатом второй степени «Российской студенческой весны» в общекомандном зачете.
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