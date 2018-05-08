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Президент наградил Марину Заббарову государственной наградой
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Президент наградил Марину Заббарову государственной наградой 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Марина Заббарова Указом Президента страны Владимира Путина была награждена государственной наградой.
Указ № 199 от 06.05.2018 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован на сайте Кремля. Марина Николаевна Заббарова была награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, приказом Александра Бастрыкина за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Марина Николаевна Заббарова награждена медалью «За заслуги».
Напомним, в конце апреля стало известно об отставке руководителя пермского СКР. Марина Заббарова проработала в своей должности более 10 лет.
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