ИП — это Иго Поганое. В Омске состоялся финал Высшей лиги КВН

Без малого год напряжённой, трудной работы (ведь писать и исполнять шутки так, чтобы было смешно не только тебе, но и зрителю — это на самом деле работа, да ещё какая) позади. Сезон Высшей омской лиги КВН закрыт фееричным финалом, который традиционно состоялся в ДСКМ «Звёздный».

Напомним, игры в течение сезона были довольно разными, часть команд сошла с дистанции в предыдущих этапах. Самые интересные из тех, кому чуть-чуть не хватило мастерства, состязались за Кубок малого финала, а 6 мая пришла очередь мастеров.

Пять команд состязались не просто за первое место и кубок победителя, а за путёвку в Сочи на Международный фестиваль кавээнщиков. В финал вышли две независимые команды — «Бора-бора» и «Радость» и три вузовские — «Т-34» (автобронетанковый инженерный институт), «Агар» (ОмГМА) и «Джигит» из СибГУФКа. Все они давно любимы омскими зрителями, имеют своих верных болельщиков, поэтому в зале был аншлаг.

Фанаты поддерживали яростно!

Автор этих строк не считал фанатов той или иной команды по головам, но по громкости лозунгов и рукописным плакатам казалось, что зал разделился на пять одинаковых частей: бурными восторгами встречали каждого участника финала.

За четыре конкурса командам предстояло выяснить, кто самый смешной: визитка, триатлон, состязание видеороликов и музыкальный. Общую тему финала, видимо, вопреки тому, что творится на улице, решили назвать «Под летним солнцем». И, соответственно, тема визитки звучала тоже по-весеннему: «Выпускник-2018».

Увы, с первого конкурса стало ясно, что выдерживать тему хотя бы в отдельных шутках команды считают не очень обязательным. Некий намёк на последний звонок был у колоритных «Джигитов», хотя зачем они вывели на сцену живого барана, так и осталось непонятным. Бедное животное в съехавшей набок шляпке и, пардон, с заклеенным скотчем копчиком — не самый смешной персонаж команды.

Да, намёк на выпускной/финал КВН был ещё у «Агара», когда фронтвумен Айгерим вышла в форме полицейского («Какой выпускной без полицейских?» — «В Омске ни один финал без ментов не обходился»). Все остальные команды тему проигнорировали. Но юмор всё же присутствовал, хотя для финала он мог быть и ярче.

Надо сказать, выступление каждой команды поддерживалось просто бешеным драйвом болельщиков. Они и скандировали, и плакаты поднимали, всячески стараясь приободрить своих любимцев. И ко второму конкурсу — триатлону — команды вроде бы были готовы на все 100%. «Стреляли» шутками по кругу, как в телеверсии игры, «Джигит» Вага перед каждой шуткой даже собственные двустишия читал. Ну шутки у него тоже были смешными. Например, «Инопланетянин-интроверт чувствует себя не в своей тарелке».

После нескольких кругов команды постепенно покидали «поле боя», оставив только двоих — «Агар» и «Джигит». Им предстояло ответить на вопросы жюри в формате разминки. И вот тут-то оказалось, что «живой» юмор — штука сложная. С первыми двумя вопросами худо-бедно справились, но назвать эти ответы смешными язык не поворачивается.

— Как ведущие «Орла и решки» смогут развлечься в Омске на 100$?

— Йоху, «Доски»! («Агар»).

— Развлечься — не знаю, но барана у меня купить могут. («Джигит»).

— Что делать реперу Фейсу, если он заблудился в лесу?

— Ну уж точно не снимать кино. («Джигит»).

— Йоху, искать «Доски»! («Агар»).

А вот последний вопрос поставил команды в тупик. Хотя был он совсем несложным и звучал так: под омским летним солнцем тает новый асфальт. Не лучше ли жить в вечной мерзлоте?

Увы, никакой версии ни у одной из команд не было. Это говорит о том, что «живой» юмор надо наращивать всем участникам.

Зажгли жёны членов жюри

Третий конкурс — видеороликов — назывался «Лето — это маленькая жизнь». «Джигит», так как представляет СибГУФК, снял свою версию фильма «Тренер», «Бора-Бора» — «Пока жюри нет дома» (они сходили в гости к членам жюри, жёны которых на самом деле показали высший класс юмора), «Агар» учил всех бизнесу, «Радость» собрала один день из жизни своей команды по историям в Инстаграмме, а «Т-34» — свод правил отдыха на природе.

Видеоролики были примерно на одном уровне, и уже по окончании этого конкурса стало ясно, что в числе первых будут «Агар» и «Радость», остальные отстали настолько серьёзно, что могут бороться лишь за «бронзу». Всё решил последний музыкальный финал.

По мнению автора, который в жюри не сидел, а наблюдал действо из первого ряда, но при этом имеет музыкальное образование и какой-никакой голос и слух, музыкальным было только одно выступление — Т-34. Остальные были смешными, но это был скорее СТЭМ, чем музыкальный конкурс.

Прекрасной и смешной была зарисовка «Агара» о том, как Геркулес отпрашивается у Зевса совершать подвиги, смешной была Айгера в роли Медузы Горгоны. Но песня с хорошими словами «Это всё, что останется после игры» спета была, скажем так, ну совсем немузыкально.

«Джигиты» исполняли «новый танец хан-хан» (кан-кан), предлагали русскому князю (почему-то Дмитрию Донскому ) платить дань не Орде, а ИП — «Иго Поганое» и заходить через «хануслуги» — там дешевле. Но опять-таки музыкальный номер состоял из одной-единственной финальной песни.

«Бора-Бора» решили показать Ивана Грозного , что перекликалось в какой-то мере с СибГУФКовцами, но было не столь смешно. Зато в конце ребята вывели на сцену большую группу поддержки.

«Эй вы, крысы западныя!»

Как, впрочем, и «Радость», чей номер из героев мультиков нельзя не признать одним из лучших за игру. Одежда и голоса Микки и Минни Маусов были точь-в-точь, а уж когда на сцену вышел Вовка-из-Тридевятого-Царства, зал просто умер со смеху. «Эй вы, крысы западныя», — сказал Вовка (Маша Смотриченко) своим непередаваемым голоском, и стало ясно — эти ребята явно претендуют на победу. Да, они показали великолепный танцевальный номер, но ведь конкурс-то был музыкальным! Увы, и у этих любимцев публики с музыкальным номером оказалась напряжёнка.

Полностью музыкальным — и смешным, и песенным, и (что в программу не входило) патриотичным, и прощальным оказалось выступление танкистов. Хотя было понятно, что парни уже в аутсайдерах, они сделали всё возможное, чтобы нагнать соперников. Почему жюри не оценило высшим баллом единственный соответствующий всем критериям музыкального конкурса номер, непонятно. Явно вытянув «Радость» на последнем конкурсе в фавориты, строгие судьи «зарубили» танкистов. А зря.

Итоги финала таковы:

V место с 12,3 баллов у «Джигита».IV место с 12,7 балла у «Т-34».III место с 13,26 балла у «Бора-Бора».II место с 14,5 балла у «Агара». I место с 15,03 балла у «Радости».

Именно эта команда поедет в Сочи на Международный фестиваль КВН. А остальные, наверное, встретятся на следующий сезон. Ведь, как сказали «танкисты», кто-то из них уйдёт из КВН, потому что заканчивает вуз, но команда будет играть. И мы в это верим.