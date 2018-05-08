«Трамвай Победы» вышел на линию в столице Приморья

Во Владивостоке по установившейся традиции вышел на линию празднично оформленный «трамвай Победы». Тематический трамвай будет работать на линии две недели. Об этом сообщил сайт администрацию города.

У памятника Герою Советского Союза Степану Борисенко, расположенного на территории трамвайного парка, прошел митинг-концерт в честь 73-й годовщины победы в ВОВ.

Я благодарен, что о нас помнят. О войне написано очень много мемуаров, повестей, рассказов и стихов. Потому что у каждого из нас была своя судьба, а это — своя фронтовая история… Мир праху нашим солдатам! Мирного неба всем нам!

— ветеран Владислав Степанов.

На празднике прозвучали стихи и песни о Дне Победы, а также гости попробовали солдатской каши из полевой кухни.

9 мая воинский эшелон с ветеранами прибудет на Корабельную Набережную и встанет напротив подлодки С‐56.