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«Трамвай Победы» вышел на линию в столице Приморья
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«Трамвай Победы» вышел на линию в столице Приморья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке по установившейся традиции вышел на линию празднично оформленный «трамвай Победы». Тематический трамвай будет работать на линии две недели. Об этом сообщил сайт администрацию города.
У памятника Герою Советского Союза Степану Борисенко, расположенного на территории трамвайного парка, прошел митинг-концерт в честь 73-й годовщины победы в ВОВ.
Я благодарен, что о нас помнят. О войне написано очень много мемуаров, повестей, рассказов и стихов. Потому что у каждого из нас была своя судьба, а это — своя фронтовая история… Мир праху нашим солдатам! Мирного неба всем нам!
— ветеран Владислав Степанов.
На празднике прозвучали стихи и песни о Дне Победы, а также гости попробовали солдатской каши из полевой кухни.
9 мая воинский эшелон с ветеранами прибудет на Корабельную Набережную и встанет напротив подлодки С‐56.
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