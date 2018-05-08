Казанский футболист высказался о поле «Казань-Арены»

Поле «Казань-Арены» оценили вчера во время тестового матча «Рубин» — «Уфа». Стадион готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Об этом после игры заявил защитник «Рубина» Сесар Навас.

«Поле было очень хорошим. Оно готово к чемпионату мира, как и стадион. Была атмосфера чемпионата мира, чувствовалось, что он скоро начнется. Люди праздновали на трибунах, им было весело», — сказал «Р-Спорт» Сесар Навас.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. На поле «Казань-Арены» сыграют 6 матчей группового этапа.

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