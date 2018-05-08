В Орловской области на «Тропу героев» вышли более 100 человек

Командно спортивно-патриотическая игра, посвящённая Дню Победы прошла парке культуры и отдыха поселка Залегощь, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В гонке с препятствиями по пересечённой местности приняли участие 23 команды из Москвы, Курска, Брянска, Орла, Мценска, поселков Верховье и Залегощь. Забег прошёл в двух возрастных категориях: 14-18 лет, от 18 и старше. Самому опытному игроку было 60 лет.

Участников состязаний наградили грамотами и памятными призами. В первой возрастной категории победила команда «Легион» из Орла, на 2 месте «ДЮСШ» из Залегоща и «бронзу взяла» команда «Звезда» также и посёлка Залегощь.

В категории «18+» третье место у команды «Атлет» из Мценска, 2 место — у «Dream Team» из Ливен и победитель — команда «Отважный и Красавица» из Орла.

На празднике работала полевая кухня, выставка техники времен Великой Отечественной войны. Для участников проекта артисты подготовили концертную программу.