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В Орловской области на «Тропу героев» вышли более 100 человек
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В Орловской области на «Тропу героев» вышли более 100 человек 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Командно спортивно-патриотическая игра, посвящённая Дню Победы прошла парке культуры и отдыха поселка Залегощь, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В гонке с препятствиями по пересечённой местности приняли участие 23 команды из Москвы, Курска, Брянска, Орла, Мценска, поселков Верховье и Залегощь. Забег прошёл в двух возрастных категориях: 14-18 лет, от 18 и старше. Самому опытному игроку было 60 лет.
Участников состязаний наградили грамотами и памятными призами. В первой возрастной категории победила команда «Легион» из Орла, на 2 месте «ДЮСШ» из Залегоща и «бронзу взяла» команда «Звезда» также и посёлка Залегощь.
В категории «18+» третье место у команды «Атлет» из Мценска, 2 место — у «Dream Team» из Ливен и победитель — команда «Отважный и Красавица» из Орла.
На празднике работала полевая кухня, выставка техники времен Великой Отечественной войны. Для участников проекта артисты подготовили концертную программу.
Сообщение В Орловской области на «Тропу героев» вышли более 100 человек появились сначала на РИА 57.
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