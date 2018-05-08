«Шансы — почти нулевые». Может ли ваш ребенок стать футбольным профи в Испании?

«Многие приезжают в Барселону под давлением иллюзий. Стоит юному футболисту получить похвалу „это наш Месси“, и родители уже готовы потратить все сбережения и сорваться в головокружительное пике». В России футбол — жестокий спорт, а в Испании — приятный досуг. Есть ли шансы у футболиста-иностранца реализовать себя в Барселоне? Стоит ли вкладывать деньги, здоровье и будущее детей в профессиональный спорт? О плюсах и минусах жизни и тренировок в другой стране DK.RU рассказал Олег Марасов, президент ФК «Иберия Юнион».

— За прошедшие десять лет Испания и, в частности, Барселона приняла уже несколько волн семей из восточной Европы, везущих сюда своих детей-футболистов. По разным причинам количество приезжих то увеличивалось, то уменьшалось. Но в целом общий поток желающих найти возможность для гарантированного роста в развитии спортсменов образовало устойчивый поток соискателей.

Хотелось бы изложить информацию о базовом футболе в Испании, чтобы, с одной стороны, предостеречь от бесполезных и даже наносящих существенный ущерб действий, и, с другой, помочь избрать адекватный для иностранцев путь при обучении футболу.

Прежде чем прибыть, скажем, в Барселону, каждый футболист или его родители, если он несовершеннолетний, должны определиться с тем, чего они хотят. Казалось бы, ответ очевиден: конечно же, цель только одна — успех, и задача состоит в подготовке и реализации профессиональных навыков футболиста. И, конечно, все перед принятием решения стараются хорошо подумать.

Но, к сожалению, очень многие приезжают в Испанию под давлением иллюзий и эмоций. Понятно, что так устроен человек: стоит, скажем, юному футболисту проявить себя как неординарного в какой угодно команде, получить похвалу типа «это наш Месси», и воображение начинает управлять поступками. Любой скепсис или критика со стороны только добавляют азарта.

И вот уже родители готовы потратить все сбережения на долгое пребывание в другой стране и сорваться в головокружительное пике, очень часто — в никуда.

Мне неоднократно приходилось наблюдать, как за несколько месяцев реалии вытесняют фантазии очередных покорителей футбольного олимпа, иногда даже ломают судьбы не только самих футболистов, но и их близких. И, прямо скажу, это печалит.

Извините за цинизм, но в таких случаях видно, как пропадает хороший материал, который мог бы пригодиться, в том числе, и российскому футболу. Когда ведется разговор о молодых футболистах и детях, то приоритетными в работе стоят задачи по способствованию в достижении успеха подопечными. Но это кропотливый и трудоемкий процесс, который обычно не ограничивается устройством в команду, даже если ее название очень звучно. Желательно, чтобы еще до поездки и до определения «чего они хотят» соискатели получили маломальское представление о, так скажем, начинке испанского футбола. Она неоднородна.

Индустрия футбола в Испании включает в себя разные тесно связанные между собой составляющие, которые, в свою очередь, предполагают разные мотивы и задачи участников этого мега-действия. Молодым людям и, в большей степени, их близким важно выделять некоторые составляющие испанского футбола, информация о которых может стать решающей для пересмотра желаний и последующих действий.

1| Футбол как шоу-бизнес.

2| Футбол как досуг.

3| Футбол как спорт.

4| Футбол как частный бизнес.

Итак, рассмотрим по пунктам.

Шоу-бизнес или Обучение с нулевой перспективой

Самым важным для соискателей на стадии принятия ими решения о поездке в Испанию является знакомство с первым пунктом. Эмоциональное решение почти гарантирует перспективу попадания в разряд объектов шоу-бизнеса, то есть, плательщиков за шоу и, одновременно, добровольных носителей рекламы. Футбольный клуб «Барселона»!… «Эспаньол»!… Да, это круто! Вы (собирательное понятие, в котором главным объектом оказывается ребенок) хотите попасть в Барселону? Здорово! Давайте определимся, в какую Барселону вы хотите попасть. В школу ФК Барселоны или в Академию ФК Барселоны? Это разные структуры.

Коротко о школе ФК «Барселона». Это футбольная школа при знаменитом клубе. Для поступления туда приезжают самые способные дети до 12 лет со всего мира. Некоторым удается пройти конкурс в несколько десятков человек на место. Самые талантливые дети в школу зачисляются. Их родители платят за обучение.

Никаких стипендий, тем более контрактов с родителями, никакой помощи родителям по интеграции в испанское общество (вид на жительство, работа, устройство ребенка в общеобразовательную школу или на место жительство и т.д.) не предусмотрено. Все — своими силами. Тренировки два раза в неделю по 1 (одному!) часу. Команды школы в чемпионате не участвуют. Игры пару раз в месяц между группами школы. По окончании годичного курса возможны товарищеские матчи в каком-либо местном турнире.

Выпускники школы снабжаются справками о прохождении обучения в школе для предоставления в команду, которую выберут футболисты, и в которой выпускник школы будет проходить отборочные пробы на общих основаниях. Каждый год два-три лучших ученика из всего выпуска школы представляются для наблюдения селекционерами Академии ФК «Барселона».

Возможно, что кого-то из этих двоих-троих примут в Академию. Возможно (что очень близко к реальности) — никого.

Вы еще хотите попасть в школу ФК «Барселона»? Все очень красиво: форма клуба, фотографии рядом с завоеванным первой командой Кубком Чемпионов, возможность показать эти фотографии всем знакомым в своей стране… Это часть футбольного шоу-бизнеса, в котором подающие надежды дети играют роль массовки. А с 12 лет выпускники школы предоставлены сами себе.

Академия ФК «Барселона» пробы не проводит. Набор в команды совершается селекционерами, работающими по всему миру. Всех, кто без вызова приезжает искать счастье в город Барселона, работа этих селекционеров никак не касается.

Футбол как досуг

Да, звучит как-то не в унисон с намерениями соискателей. Но мой личный опыт говорит о том, что эта составляющая является важнейшей в процессе подготовки профессиональных футболистов. Я делаю акцент на том, что говорю об Испании, где футбол в целом для внушительной части населения видится индустрией шоу-бизнеса, в который взрослые стараются вписаться вместе со своими чадами. Подчеркну пару базовых идей, на которых, на мой взгляд, здесь строится будущий успех молодых футболистов.

а) воспитание…

В Испании философия воспитания подразумевает исключение из жизни детей-футболистов как можно большего числа факторов, способных оказать на развитие ребенка какое-либо давление — ничто не должно мешать развитию творческих навыков. И все наставники и родители стараются сохранить такой режим для детей как можно дольше, помогая формировать менталитет личности (персоны) для футбольного театра.

Важно, чтобы футбол не стал доминирующей целью слишком рано. Футбол — это только времяпрепровождение и ничего больше. По-русски говоря, досуг.

Дети играют с мячом с самого раннего возраста. А в команды, заявленные в чемпионатах, зачисляются в 6-7 лет. И даже участвуя в соревнованиях и приобщаясь к жизни в коллективе, никакого пресса из целей и задач не испытывают. Вся их физика настраивается на приобретение футбольных навыков без каких-либо особенных устремлений. Важно только удовольствие обращения с мячом, радость от игры. И это есть самое главное, потому что через исключение необязательного давления наставники способствуют развитию у ребенка менталитета персоны, субъекта, способного самостоятельно решать задачи разной сложности, в том числе и на футбольном поле.

Конечно, эти задачи постепенно усложняются. Но происходит это в унисон с общеобразовательным процессом, который, кстати говоря, в Испании также стараются не форсировать. Так, «на досуге», воспитывают футболиста-личность в Испании.

б) …и отбор

А теперь — не самое приятное для тех, кто собирается приехать в Барселону. Первое время родители видят свое дитя на фоне исключительно внушительного числа выдающихся мастеров на квадратный километр. Да и радость от обилия атрибутов шоу-бизнеса ошеломляет. Но чем дальше, тем больше открывается оборотная сторона этого праздника жизни. Да, «будущий успех молодых футболистов строится…» Но кто вам сказал, что речь идет о конкретно вашем ребенке?

Оказывается, праздник этот не для всех. Вернее, для всех, кто может. А могут далеко не все.

Спортивный принцип в испанском футболе, слава богу, доминирует. Но на поверку дело оказывается не столько в спортивной подготовке, сколько в ментальной. Надо понимать, что футбол в Испании, будучи очень ярким и значимым явлением, есть только лишь срез, проекция общеиспанских (с поправками на самобытность многочисленных национальностей внутри страны) культуры и образа жизни. И, говоря о философии воспитания персоны, надо понимать, что воспитание это проводится с точки зрения общечеловеческих задач.

И вот уже в расчет надо брать то, что просчитать и предвидеть невозможно — харизму, удачу. Полагаться на такие довольно абстрактные вещи, в общем-то, несерьезно. Особенно, если речь идет о возможных тратах существенных материальных средств и, можно сказать, части жизни. Но говорить об этом приходится, потому что в основе этой темы лежат совершенно конкретные обстоятельства.

Дело в том, что воспитание футболистов в тепличных условиях дает эффект для испанского футбола в целом. Помощником в формировании незаурядных команд является принцип отбора лучших из десятков (если не сотен) тысяч молодых футболистов из Испании и других стран, которые пробуют себя в испанском футболе. Такова индустрия спорта, функционирующая точно и наверняка, как токарный станок. Но в первую очередь воспитывается человек в обществе.

Такая же философия пронизывает любые учебные заведения: общеобразовательную школу, школы в разных видах спорта, артистические студии… Здесь говорят: «Футбол — это всего лишь футбол».

На мой взгляд — прекрасная политика для любой державы. Но каково приезжим! Вот и представьте себе: вы хотите, чтобы ваш сын стал футболистом. А его готовят в общегуманитарном направлении. Досуг… Персона…

Те, кто потом становится профессиональными футболистом, свое дело знают превосходно. Но мы не должны забывать, что несколько десятков классных футболистов в год, с которыми агенты подпишут контракт о представительстве, получаются из… доброй сотни тысяч выпускников по стране! Только родители-то беспокоятся не о футболе вообще, а своих кровных детках!

Общая схема незамысловата: испанский футбол основан на отборе лучших. На самом деле ваш ребенок может многое обрести в ментальном плане для своей будущей жизни. Но вам надо подумать, этого ли вы хотите? Для этого ли вы собираетесь переехать в другую страну? Думаю, что в России, например, достойно готовят подрастающее поколение. И, скорее всего, вас интересует футбол, в первую очередь как спорт.

Футбол как спорт

Для моих знакомых тренеров детских команд в России как бы обычное дело — попросить меня помочь им с методическим материалом для возможного использования в своих школах. И почти всегда это для меня вопрос на засыпку. Ведь в одной беседе, без практических примеров, трудно объяснить, что никаких особых методичек — ноу-хау не существует. Говоря об особенностях испанского футбола так или иначе мы должны сделать акцент на образе жизни испанцев. Надо ли говорить о том, с каким недоверием воспринимаются мои ответы? Некоторые сами приезжают сюда, посмотреть своими глазами. Среди близких друзей есть и специалисты, которые хотели бы в продолжение моего личного опыта реализовать в Барселоне свой собственный проект — создать клуб, команду… Конечно, помогаю им, как могу. Но в какой-то момент практически у всех от увиденного наступает недоумение.

Те, кто хоть немного разбирается в футболе, становятся свидетелями парадоксального явления. Тренировки разного уровня команд проходят в режиме… как бы не совсем спортивном. Я говорю не о ФК «Барселона» и подобных ему, где в академиях дети уже работают посредством контракта клубов с родителями. Речь идет о чуть более скромных клубах, которые на деле являются настоящей фабрикой футболистов в Испании.

Так вот, у них в командах, конечно, отрабатываются какие-то навыки игры в коллективе, выполняются планы на тренировку и т.д. Но все это делается зачастую с паузами, с разговорами, которые нельзя назвать теоретическими занятиями. Я неоднократно был свидетелем восклицаний типа: «Как же можно так контролировать мяч? Да они не умеют пас нормальный отдать, как они играют?!»

Потом эти же люди смотрят игру той же команды и не понимают, что за метаморфоза произошла. Откуда-то взялись и техника, и творчество… Уверенно держат мяч, создают красивые комбинации, борются один в один, да и с физикой все в порядке! Чудеса да и только. И совсем наоборот с ребятами, которые приезжают из Восточной Европы.

Обычно, если заранее правильно определен уровень футболиста и его показывают адекватной команде, футболист проходит пробы «на ура». Потом пару месяцев он приводит в восторг всех тренеров, администрацию, родителей товарищей. И правда, выглядит он потрясающе подготовленным. Я видел наших молодых ребят, закаленных тренировками, например, в школе ЦСКА, которые перебегают кого угодно, и тело их, как из пластилина. Гордость брала, когда на разминке им аплодировали.

В следующие месяцы этих же футболистов переводили в команды рангом ниже. Потом еще ниже… Аванс доверия быстро заканчивался, а вписаться в игру команды у ребят почему-то не получалось, они проигрывали соревнование и соперникам, и, что еще огорчительнее, своим же товарищам. И не стоит искать заговор против иностранцев, потому что проигрывали по спортивным показателям.

Ведь для поддержания формы они нуждаются в постоянных физических нагрузках, которых не дают в испанских командах, как это принято, например, в футбольных школах России. Больше того, даже элементарным азам, таким как спортивный шаг, ведение мяча, постановка удара, детей в Испании, как правило, никто специально не учит ни в командах, ни в академиях. И уж конечно никто не станет следить за тем, занимается ли новичок своей техникой.

Проблема усугубляется тем, что примерно с 12-ти лет на игроков, участвующих в чемпионате, смотрят как на состоявшийся продукт. Какой есть — такой и есть. То есть уже начинается тот самый отбор, о котором я писал выше. У футболиста есть еще достаточно времени, чтобы усовершенствоваться, примерно до 16-17-ти лет. Но это является его личным делом.

Надо разделять школы и команды по назначению. В футбольных школах уже с самыми малыми практикуют полную свободу творчества, то есть предлагают попробовать себя в обводке один в один или два в один и т.д., играют в круг (по-русски — в квадрат), со старшими иногда работают с конусами (без фанатизма)… С детками возятся, хвалят их за любое действие, вытирают сопли и зашнуровывают бутсы (на матчах детей до 12 лет это делают судьи), но к преподаванию азов усилий не прилагают. И не проводят индивидуальных занятий.

В командах, когда нарабатываются навыки коллективной игры, ростом индивидуального мастерства тем более уже никто не занимается. Для футболистов период воспитания плавно превращается в период спорта-искусства. А тренеры команд говорят: «Мы не школа, мы участвуем в соревнованиях, где надо побеждать, поэтому в первую очередь играют лучшие». Как только для приехавших из-за рубежа проблема становится очевидной, они задаются вопросом: а как же получаются мастера — те, которых мы знаем, наблюдая игры в испанском чемпионате?

Ответ на этот вопрос перечитайте выше во втором пункте: воспитание и отбор. Футбол в Испании — это не спорт в чистом виде. Скорее можно сказать, что это искусство, требующее, в том числе, спортивной подготовки. Для лучшего понимания этого фактора испанский футбол можно уподобить азиатским школам боевого искусства.

Итак, до 15-ти лет детей в Испании не нагружают физически, но способствуют развитию на ментальном уровне. Те, кто школу начального воспитания не проходит, имеют очень мало шансов вписаться в местный футбол, хотя и смогут понять это не сразу.

Можно ли найти конструктивное решение? На мой взгляд, можно.

О том, кто зарабатывает на начинающих футболистах, каким обещаниям частных школ можно верить и, наконец, сколько придется заплатить за обучение ребенка испанскому футболу, — читайте в понедельник, 14 мая.