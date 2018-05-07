Валуев о назначении Голодец: «Допинговый скандал сильно повлиял на реноме Мутко»

«Это пока планы. Я Ольгу Юрьевну знаю как суперпрофессионального руководителя в плане организаторских и администраторских возможностей. Вопросы культуры, спорта — не знаю, насколько ей близки. Я видел ее на мероприятиях, посвященных здравоохранению и ЖКХ.

Приход Голодец на место Мутко — репутационный ход? Мутко избрали грушей для битья, как в свое время СМИ выбрали Госдуму грушей для битья, и это неправильно. Человека во власти легко можно обвинять во всем. Я не буду вставать грудью на его защиту. Но если вы посмотрите на риторику, которая развивалась в СМИ, то она вся развивалась вокруг допингового скандала. Это очень сильно влияло на реноме Виталия Леонтьевича.

Самый главный успех Мутко за время руководства спортом? Систематизация спорта, обеспечение команд высшего мастерства вышло на новый хороший уровень. Во время его правления мы смогли подготовить и провести соревнования, в том числе чемпионат мира по футболу. Он принимал в этом всем непосредственное участие, не говоря уже об Универсиаде, чемпионате мира по легкой атлетике — все уже не вспомню. Самое главное, что в российский спорт пришла система. При нем начала восстанавливаться наука в спорте. Наука позволяет извлекать лучшее из человека и, в частности, генетика, фармакология — этим пристально занялись. Речь идет о высоких технологиях, где нет мелочей.