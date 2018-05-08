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Евгений Кузнецов: «Сейчас даже трудно выразить словами свои эмоции»
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Евгений Кузнецов: «Сейчас даже трудно выразить словами свои эмоции» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился своими эмоциями после победы над «Питтсбургом» — 2:1 (ОТ). «Кэпиталз» выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Тампой». Сам Кузнецов отметился решающим голом.
— Я испытываю невероятные эмоции. Любой выход в следующий этап плей-офф — это уже большое достижение. А выход в финал конференции — это нечто особенное, — заявил Кузнецов журналистам после матча. — Здесь же я еще забросил решающую шайбу. Мне трудно передать словами свои ощущения прямо сейчас.
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