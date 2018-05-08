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Уволенный после скандального видео чиновник вернулся в оренбургский Минлесхоз
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Уволенный после скандального видео чиновник вернулся в оренбургский Минлесхоз 

ProOren 28 минут назад
В январе 2018 года в сети появилась подборка корпоративных видео с участием сотрудников Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. В день, когда оно получило широкую огласку Губернатор Юрий Берг снял министра Виктора Тонких, а вслед за ним с десяток его подчиненных. И вот накануне стало известно, что один из них возвращается в Правительство области.
Начальник отдела использования животного мира и водных биологических ресурсов Виталий Скопинцев снимался в скандальном видео. По информации радио «Эхо Москвы в Оренбурге» его вновь приняли на работу на должность ведущего специалиста. Сообщается, что место было им получено на конкурсной основе.
На сайте Правительства области информация нашла свое подтверждение.
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