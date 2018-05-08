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«Нэшвилл» сравнял счет с «Виннипегом» в серии
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«Нэшвилл» сравнял счет с «Виннипегом» в серии 

Советский спорт 1 час назад
«Виннипег» на домашнем льду уступил «Нэшвиллу» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:2). Счет в серии между командами ста равным 3-3.
В составе победителей по дублю оформили Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. На счету Райана Джохансена две результативные передачи.
Решающий матч между «Нэшвиллом» и «Виннипегом» состоится 9 мая.
Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала
«Виннипег» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Арвидссон (Йози, Джохансен), 01:02 — 0:1; Форсберг (Смит, Джохансен), 28:16 — 0:2; Форсберг (Арвидссон, Йози), 45:55 — 0:3; Арвидссон (Форсберг), 55:58 — 0:4.
Счет в серии: 3-3.
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