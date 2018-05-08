По каким дорогам Дона пройдёт веломарафон «Спасибо за Победу»?

На Дону стартовал веломарафон «Спасибо за Победу». Куда отправятся наши спортсмены на этот раз?

В минувший четверг с побережья Таганрогского залива выдвинулась команда донских велосипедистов, которые планируют за 40 дней преодолеть более десяти тысяч километров.

Эту акцию спортсмены традиционно посвящают 9 Мая, но в этом году не обошлось и без предстоящего мундиаля.

Если в прошлом году ребята преодолели около семи тысяч километров, отправившись из столицы в Таганрог, то в этом году прокатятся практически по всем городам, принимающим ЧМ-2018.

Во время путешествия в 12 000 километров велосипедисты пронесут знамя Памяти и Благодарности «Спасибо за Победу», встретятся с ветеранами войны.

А вернуться обратно хотят как раз на День России, 12 июня.