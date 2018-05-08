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По каким дорогам Дона пройдёт веломарафон «Спасибо за Победу»?
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По каким дорогам Дона пройдёт веломарафон «Спасибо за Победу»? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
На Дону стартовал веломарафон «Спасибо за Победу». Куда отправятся наши спортсмены на этот раз?
В минувший четверг с побережья Таганрогского залива выдвинулась команда донских велосипедистов, которые планируют за 40 дней преодолеть более десяти тысяч километров.
Эту акцию спортсмены традиционно посвящают 9 Мая, но в этом году не обошлось и без предстоящего мундиаля.
Если в прошлом году ребята преодолели около семи тысяч километров, отправившись из столицы в Таганрог, то в этом году прокатятся практически по всем городам, принимающим ЧМ-2018.
Во время путешествия в 12 000 километров велосипедисты пронесут знамя Памяти и Благодарности «Спасибо за Победу», встретятся с ветеранами войны.
А вернуться обратно хотят как раз на День России, 12 июня.
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