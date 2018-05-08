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Президент «Ахмата»: Желаю «Анжи» из братского Дагестана решить свои трудные задачи
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Президент «Ахмата»: Желаю «Анжи» из братского Дагестана решить свои трудные задачи 

Советский спорт 43 минуты назад
«Ахмат» в большинстве на выезде переиграл «Анжи»
«Ахмат» обыграл на выезде «Анжи» (2:0) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.
«Как и ожидалось, матч выдался захватывающим. Благодарен ребятам за их самоотдачу, профессионализм. Несмотря на сложный график календаря, они смогли подготовиться нужным образом, добиться результата в третьей выездной игре подряд.
В заключительном матче сезона «Ахмат» также сыграет на выезде, в Перми, с «Амкаром». Необходимо сохранить заданный темп и завершить сезон хорошей игрой и результатом. Команде «Анжи» из братской Республики Дагестан также желаю удачи и решить свои турнирные задачи», — цитирует Даудова пресс-служба «Ахмата».
«Анжи» после 29-го тура РФПЛ занимает 14-е место, имея в активе 24 очка и рискуя вылететь из лиги.
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