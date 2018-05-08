«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая

«Тосно»

«Лесники» волею жребия до полуфинала не встречались с представителями Премьер-лиги. На стадии 1/16 финала «Тосно» на выезде обыграл представителя ФНЛ «Тюмень» со счетом 2:1.

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На следующем этапе розыгрыша только в послематчевой лотерее команда Парфенова оказалась сильнее перволиговой «Томи» (0:0 пен.6:5). В четвертьфинале в домашней игре переиграли еще одного представителя ФНЛ «Луч» (2:1).

В полуфинальном матче «Тосно» оказался сильнее московского «Спартака» , выбив их из борьбы в серии послематчевых пенальти (1:1 пен. 5:4).

А вот в РФПЛ дела у команды из Ленинградской области идут неважно. За тур до конца чемпионата они находятся в зоне вылета. Но правда, уступают 14-му «Анжи» только по дополнительным показателям.

На данный момент безвыигрышная серия «лесников» в российском первенстве насчитывает уже 8-мь поединков.

«Авангард» Курск

Куряне на стадии 1/16 финала Кубка смогли выбить из розыгрыша московский ЦСКА, забив им единственный гол в овертайме.

На следующем этапе «Авангард» оказался сильнее «Тамбова» — 2:0. В четвертьфинал «сине-белые» в серии послематчевых пенальти выбили премьерлиговый «Амкар» (0:0 пен. 7:6).

В полуфинале подопечные Хасанби Биджиева на своем поле переиграли представителя своего дивизиона ярославский «Шинник» — 1:0. Примечательно, что в этом розыгрыше Кубка куряне еще не пропускали.

В первенстве ФНЛ «Авангард» за тур до окончания розыгрыша расположился на 11-й строке, имея в своем активе 45-ть очков и ниже 13-го места он уже не опустится.

Прогноз

Фаворитом предстоящего финала букмекеры считают «Тосно», оценивая их шансы на завоевание трофея в 1,45, на «Авангард» Курск — 3,00.

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В предстоящем поединке судьбу трофея может решить один забитый мяч. Оппоненты будут действовать осторожно, что скажется на результативности матча.

Наш прогноз — ТМ 2,0 за 1,44 или голы в обоих таймах: нет за 1,60.