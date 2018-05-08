Шарапова: не бывает плохого времени для того, чтобы изменить что-то к лучшему

«Мне просто нужно было время на то, чтобы оценить, в каком я состоянии, как себя ощущает моё тело. Также я сделала изменения в своей команде. Было непросто пойти на это, особенно в такой момент. Впрочем, никогда не бывает плохого времени для того, чтобы изменить что-то к лучшему. Всегда надеешься, что перемены пойдут тебе на пользу. Необязательно причиной должно быть то, что раньше что-то не работало. Можно просто верить, что это пойдёт тебе на пользу», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.