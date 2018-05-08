Предприимчивый мошенник в Абакане обманул продавца на крупную сумму

Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи, расположенном на улице Пушкина. Неизвестный мужчина зашел в утренние часы и попросил обменять ему мелкие купюры на более крупные. В впоследствии сотрудникам компании пришлось обратиться в полицию с заявлением о краже.

После того, как сотрудник подготовила крупные банкноты и пересчитала деньги мужчины, она не досчиталась нескольких купюр. Тогда мошенник достал свою пачку наличных, якобы желая добавить недостающую сумму однако, возвращая ее, применил так называемый «залом», забрав крупные купюры. После этой манипуляции мужчина покинул офис. Только после ухода мужчины, сотрудники компании не досчитались 42 тыс. рублей. «Таким методом мошенничества пользуются ловкие фокусники — чаще всего, приезжие „гастролеры“, задержать которых бывает крайне сложно», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Хакасия.

Аналогичный случай произошел, по словам правоохранителей, накануне. На удочку мошенника попался мужчина 1954 года рождения. На сотовый телефон ему пришло сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер. Потерпевший связался с мошенником, который представился сотрудником банка и под предлогом проверки банковских счетов на факт хищения денежных средств, убедил мужчину сообщить данные своей карты. После этого с банковской карты потерпевшего за услуги связи были списаны 6 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: pixabay.com.