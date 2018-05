Почему такие гримасы на инаугурации?

Many people in the West underestimate the ideological challenge from Putin . I don't. https://t.co/1zkPAf6KEW

​Многие люди на Западе недооценивают идеологический вызов, который бросает Путин. Но не я. — Майкл Макфол, бывший посол США в России.

Almost everyone in this inauguration picture has that classic Moscow cashier «no I certainly can’t change that 1000 rouble note» grimace pic.twitter.com/74K6qgl27U

​Почти у каждого на этой фотографии с инаугурации — классическая гримаса московского кассира в стиле «Нет, я точно не могу разменять вам купюру в 1000 рублей». — Шон Уокер, журналист.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

