Ди Мария может перейти из «Пари Сен-Жермен» в «Атлетико»

Ведущий полузащитник футбольной сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может поменять клубную прописку. Руководители парижской команды рассматривают кандидатуру аргентинца для пополнения бюджета и ухода от санкций по финансовому Fair Play. При этом инициатива продажи Ди Марии исходит от «ПСЖ», а главным соискателем хавбека сборной Аргентины является мадридский «Атлетико», сообщает Cadena Ser. «Матрасники» из столицы Испании рассматривают кандидатуру Ди Марии на случай ухода из команды французского нападающего Антуана Гризманна