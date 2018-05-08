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Ди Мария может перейти из «Пари Сен-Жермен» в «Атлетико»
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Ди Мария может перейти из «Пари Сен-Жермен» в «Атлетико» 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Ведущий полузащитник футбольной сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может поменять клубную прописку. Руководители парижской команды рассматривают кандидатуру аргентинца для пополнения бюджета и ухода от санкций по финансовому Fair Play.
При этом инициатива продажи Ди Марии исходит от «ПСЖ», а главным соискателем хавбека сборной Аргентины является мадридский «Атлетико», сообщает Cadena Ser. «Матрасники» из столицы Испании рассматривают кандидатуру Ди Марии на случай ухода из команды французского нападающего Антуана Гризманна.
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