Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018

Зона для болельщиков чемпионата мира по футболу готовится для открытия на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, на улице Косыгина, где расположится фан-зона, коммунальщики уже ремонтируют асфальт на площади 140 тысяч квадратных метров, кладут плитку, обновляют бордюры, а также ведут санитарную очистку парковой территории.

Также идет установка дополнительных навигационных указателей, задающих направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта, передает РИА Новости

Бирюков отметил, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в столице отремонтируют дорожного покрытия 19 объектов, установят порядка 230 указателей городской навигации, оформят девять тематических цветников. Самый крупный из них площадью 150 тысяч квадратных метров на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира.

В 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мировой турнир впервые проведут на территории Восточной Европы, матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

Традиционно фан-зона появится только на время проведения чемпионата мира, демонтируют ее сразу после проведения турнира.

Площадка сможет вместить до 40 тысяч человек. Она будет принимать болельщиков в день матча и закрываться спустя пару часов после окончания состязания.