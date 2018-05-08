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Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018
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Воробьевы горы готовят к открытию фан-зоны ЧМ-2018 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
Зона для болельщиков чемпионата мира по футболу готовится для открытия на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, на улице Косыгина, где расположится фан-зона, коммунальщики уже ремонтируют асфальт на площади 140 тысяч квадратных метров, кладут плитку, обновляют бордюры, а также ведут санитарную очистку парковой территории.
Также идет установка дополнительных навигационных указателей, задающих направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта, передает РИА Новости.
Бирюков отметил, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в столице отремонтируют дорожного покрытия 19 объектов, установят порядка 230 указателей городской навигации, оформят девять тематических цветников. Самый крупный из них площадью 150 тысяч квадратных метров на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира.
В 2018 году чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мировой турнир впервые проведут на территории Восточной Европы, матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.
Традиционно фан-зона появится только на время проведения чемпионата мира, демонтируют ее сразу после проведения турнира.
Площадка сможет вместить до 40 тысяч человек. Она будет принимать болельщиков в день матча и закрываться спустя пару часов после окончания состязания.
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