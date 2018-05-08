Азербайджан, Армения и Грузия: кавказский вклад в освобождение Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым, Андрей Киреев . В 10.30 седьмого мая 1944 года начался главный бой за освобождение Севастополя от немецких захватчиков — штурм Сапун-горы. Взятие этой господствующей высоты предрешало успех всей кампании, поэтому фашисты постарались превратить ее склоны в неприступную крепость. Приказ Гитлера — ни при каких обстоятельствах не сдавать Севастополь — мотивировал войска 17 армии под командованием Карла Альмендингера сражаться до конца. Однако, несмотря на яростную оборону укрепрайона, к концу дня над Сапун-горой возвышался красный флаг. В этом бою погибло немало советских героев разных национальностей. Именно здесь проявились лучшие качества кавказских воинов.

Азербайджанцы

По словам заведующей отделом истории Великой Отечественной войны государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирины Агишевой, в первые годы существования Красной Армии, учитывая национальные особенности народов Советского Союза, была реализована идея создания национальных воинских формирований, где вся армейская работа велась на родном языке.

В Азербайджане первая национальная дивизия была создана в 1920 году. Боевое крещение 77 азербайджанская дивизия прошла в Керченско-Феодосийской десантной операции.

Памятник воинам 77 Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии им. Орджоникидзе у подножия Сапун-горы в Севастополе

29 декабря 1941 года 105 стрелковый полк дивизии высадился на Керченском полуострове и выдвинулся вглубь Крыма. На следующий день немецкие войска были выбиты из Керчи и Феодосии. В феврале 1942 года дивизия вошла в состав 51-ой армии, переправилась по льду через Керченский пролив, и до 10 мая 1942 года удерживала Керченский полуостров, после чего десять дней прикрывала отход советских войск на Тамань. В августе-сентябре 1942 года полки дивизии вели ожесточенные бои на подступах к Новороссийску. «В связи с большими потерями к декабрю 1942 года в Дербенте была создана дивизия второго формирования. 66% ее личного состава прибыли из Азербайджана», — отметила Агишева.

В начале 1944 года, после боев на Кавказе и Украине, 77 дивизия была переброшена в Крым в качестве резерва 51-ой армии. К этому времени азербайджанцев в ней оставалось менее 5% — 349 из более, чем семи тысяч человек. Костяк дивизии составляли русские (более 4 тыс. человек) и украинцы (около 1,2 тыс. человек).

11 апреля 1944 года, переправившись через Сиваш, полки дивизии вместе с 19 танковым корпусом в ходе боев овладели Джанкоем, а через два дня освободили Симферополь, взяв в плен около тысячи немецких солдат. За освобождение крымской столицы дивизии было присвоено почетное наименование «Симферопольская», 613 бойцов и командиров дивизии были награждены орденами и медалями.

Памятник воинам 77 Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии им. Орджоникидзе у подножия Сапун-горы в Севастополе

Во второй половине апреля бойцы дивизии выбили немцев из Балаклавы. Тогда лозунгом формирования стал — «Первыми ворвемся в Севастополь!». В задачу военных входило прорвать оборону противника, овладеть рубежом Сапун-горы и ее юго-восточными скатами. Седьмого мая после мощной артиллерийской и авиационной подготовки дивизия пошла в атаку.

"К вечеру части дивизии овладели хребтом Сапун-горы. На высоту ворвался первый стрелковый батальон 105 стрелкового полка капитана Шилова, который и водрузил над гребнем Красный флаг", — подчеркивает Агишева.

9 мая части 77 дивизии овладели Малаховым курганом, Корабельной слободкой и вышли в центр города. За взятие Севастополя дивизия была награждена орденом Суворова II степени. 400 воинов были удостоены орденов и медалей, а шесть бойцов стали Героями Советского Союза.

Во время боев за Крым формирование потеряло 602 человека убитыми и 2 тыс. 289 ранеными, при этом уничтожив почти 3 тыс. немецких солдат и офицеров.

В июле 1944 года дивизия была передислоцирована в Прибалтику. 8 мая 1945 года солдаты формирования принимали капитуляцию 132 немецкой пехотной дивизии. После победы они были переведены в Уральский военный округ.

В память о доблести, отваге и героизме бойцов 77 дивизии у подножия Сапун-горы был установлен памятник, инициатором которого выступил первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев

Памятник воинам 77 Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии им. Орджоникидзе у подножия Сапун-горы в Севастополе

На длинной стеле выполнены бронзовые фигуры девушки, провожающей солдата на войну, матери, прощающейся с сыном, атаки азербайджанских солдат во время боя. Песок для установки монумента был привезен в Севастополь из Баку.

В 2009 году памятник разрушили вандалы. Вновь он был открыт после реставрации в 2011 году накануне Дня Победы.

Грузины

В 1942 году на территории Грузии была сформирована 414-ая стрелковая дивизия. После ускоренного курса боевой подготовки ее бойцы вступили в бой с фашистами на берегах реки Терек (Северный Кавказ). После этого грузины били врагов на Кубани и Тамани. В 1943 году за мужество и героизм дивизия получила почетное наименование «Анапская».

Памятник воинам 414-й грузинской стрелковой Анапской Краснознаменной дивизии в Севастополе

В 1944 году в составе Приморской армии 414-ая дивизия участвовала в Крымской наступательной операции. В начале мая полки формирования приближались к Севастополю.

"5 мая 1944 года войска дивизии перешли в наступление и вели бои на подступах к хутору Безымянный. Во время штурма хутора, когда огонь вражеского ДЗОТа задерживал наступление 2-й стрелковой роты 1371-го стрелкового полка, рядовой Владимир Папидзе подполз к вражескому укреплению и, ворвавшись внутрь, автоматным огнем уничтожил боевой расчет противника. Рота получила возможность обойти хутор Безымянный и уничтожить оборонявшегося врага", — отметила Агишева.

Памятник воинам 414-й грузинской стрелковой Анапской Краснознаменной дивизии в Севастополе

10 мая дивизия участвовала в разгроме группировки врага в районе Казачьей бухты. За мужество, проявленное в боях за Севастополь, 414-й Анапская дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 1371-й и 1367-й стрелковые полки удостоены почетного наименования «Севастопольские». Свыше 4 тысячи солдат и офицеров формирования были награждены орденами и медалями, а Владимир Папидзе был удостоен звания Герой Советского Союза.

В битве за Севастополь погибло более тысяч бойцов дивизии. Боевые товарищи похоронили их у 10-го километра Балаклавского шоссе на братском кладбище, в центре которого был установлен памятник. В 1961 году кладбище реконструировали, и на средства правительства Грузинской ССР был сооружен новый монумент — обелиск, облицованный желтым балисским туфом, у подножия которого стоит бронзовая скульптура воина-грузина.

Памятник воинам 414-й грузинской стрелковой Анапской Краснознаменной дивизии в Севастополе

Армяне

86-ая стрелковая дивизия была одной из шести армянских дивизий в составе Красной Армии. Ее сформировали в Ереване 25 августа 1941 года. В составе Северной группы Закавказского фронта она принимала активное участие в битве за Кавказ. Бойцы дивизии вели ожесточенные бои в ходе Новороссийско-Таманской наступательной операции, за что формирование было удостоено почетного наименования «Таманская». Три ее бойца стали Героями Советского Союза посмертно.

В ноябре-декабре 1943 года основные силы дивизии переправились на Керченский полуостров и успешно оборонялись на юго-восточной окраине Керчи до начала Крымской наступательной операции. К этому моменту количество армян в дивизии сократилось до 80% (изначально было 98%).

Памятник воинам Армянской 89-й Таманской стрелковой Краснознаменной ордена Красной звезды дивизии в Севастополе

Армянская дивизия освобождала Керчь, Старый Крым, Карасубазар (ныне Белогорск). В боях за Севастополь армяне сыграли важную роль в овладении укрепленной высоты Горной, что основательно подорвало вражескую оборону юго-запада города.

За мужество и героизм два полка дивизии были удостоены почетных наименований «Севастопольские». За освобождение Керчи и Севастополя дивизия была награждена орденами «Красная звезда» и «Красное знамя» и стала носить имя 89-ой Армянской Таманской Краснознаменной ордена Красной звезды стрелковой дивизии. До конца 1944 года 14577 ее участников были награждены орденами и медалями, пять воинов стали Героями Советского Союза.

Памятник воинам Армянской 89-й Таманской стрелковой Краснознаменной ордена Красной звезды дивизии в Севастополе

После освобождения Крыма армянские полки перебросили в Польшу. Дивизия принимала участие в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, освободив от немцев Варшаву, Калиш, Цюллихау и другие города. Единственная из всех национальных воинских формирований она принимала участие в штурме Берлина, за что была награждена орденом Кутузова II степени.

За весь боевой путь девять солдат дивизии стали Героями Советского Союза и восемь солдат были удостоены орденами Славы трех степеней.

После окончания войны формирование вернулось в Армению и вошло в состав Закавказского военного округа.

Памятник воинам Армянской 89-й Таманской стрелковой Краснознаменной ордена Красной звезды дивизии в Севастополе

На братском кладбище у подножия высоты Горной в районе Балаклавы в 1944 году было захоронено 250 бойцов армянской дивизии. На месте захоронения был установлен обелиск. В 1961 году на средства Армянской ССР его заменил новый памятник — облицованная памбакским гранитом стела с рельефным изображением Матери-Родины из кованой меди.