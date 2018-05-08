«Севилья» должна будет заплатить «Лас-Пальмасу» 4 млн евро по «делу Витоло»

Суд Испании удовлетворил иск «Лас-Пальмаса», который был подан 12 сентября 2017 года по делу нападающего Витоло. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Canarias En Hora.

«Лас-Пальмас» в 2013 году продал Витоло в «Севилью», которая должна была выплатить 12,5% в случае последующей продажи игрока. В 2017 году форвард был продан в «Атлетико», однако севильцы свои обязательства не выполнили, в результате чего «Лас-Пальмас» подал в суд.

В итоге суд постановил, что «Севилья» должна выплатить «Лас-Пальмасу» 4 млн евро, а также оплатить все расходы по судебному сбору и другим издержкам, плюс 12,5% которые полагались после продажи Витоло.

Примечательно, что из-за запрета на регистрацию новых футболистов, «Атлетико» в первой части сезона-2017/18 отдал Витоло в аренду именно в «Лас-Пальмас».