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Участник скандального видео Минлесхоза Оренбуржья вернулся на работу
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Участник скандального видео Минлесхоза Оренбуржья вернулся на работу 

АиФ-Оренбург 30 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Экс-начальник отдела использования животного мира и водных биологических ресурсов минлесхоза Оренбуржья вернулся на работу в министерство.
На портале правительства региона указано, что Виталий Скопинцев, уволенный после скандального корпоративного видео, теперь занимает должность ведущего специалиста отдела. По информации СМИ, он получил работу по итогам конкурса на вакансию.
Напомним, 23 января губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного хозяйства Виктора Тонких и еще десяток сотрудников Минлесхоза, после того как в Интернете появился постановочный ролик для одного из корпоративов. Между тем, само видео из сети исчезло, пользователь удалил свой аккаунт на популярном видеохостинге, кто он и зачем разместил ролик неизвестно.
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