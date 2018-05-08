Участник скандального видео Минлесхоза Оренбуржья вернулся на работу

Экс-начальник отдела использования животного мира и водных биологических ресурсов минлесхоза Оренбуржья вернулся на работу в министерство.

На портале правительства региона указано, что Виталий Скопинцев, уволенный после скандального корпоративного видео, теперь занимает должность ведущего специалиста отдела. По информации СМИ, он получил работу по итогам конкурса на вакансию.