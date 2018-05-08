Пивовары просят не запрещать продажу алкоголя во время ЧМ-2018

Союз российских пивоваров направил в мэрию Москвы письмо с просьбой не запрещать продажу алкоголя во время ЧМ-2018. Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков отправил аналогичное письмо и. о. вице-премьера Аркадию Дворковичу

Ранее столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции заявил, что накануне и в дни проведения матчей мундиаля в Москве установят ограничения на продажу и употребление любой алкогольной продукции. Ее нельзя будет купить в магазинах и заведениях общепита в радиусе около 2 км от стадионов «Лужники», «Открытие Арена» и площадки на Воробьевых горах, где пройдет фестиваль болельщиков.

По данным пивоваров, в Москве могут ввести полный запрет на продажу алкоголя во всем городе в дни матчей и в дни, предшествующие им. (В городе пройдет 12 матчей, то есть речь идет о 24 днях).

По предварительным подсчетам авторов обращений, ущерб бюджету в виде недополученных налогов может составить до 2 млрд рублей, сообщает Коммерсант

Власти Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Сочи также готовят свои ограничения на торговлю алкоголем.

Возможный запрет прокомментировал генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз

«Считаю эти меры абсолютно избыточными, потому что и так введены беспрецедентные меры безопасности. То, что может произойти в любом европейском государстве, у нас не повторится, потому что силовики пресекут любую хулиганскую выходку. А главное, эти меры абсолютно бессмысленны: даже если вокруг стадиона установят двухкилометровую зону ограничения, вне этой зоны купить алкоголь все равно будет можно, пронести его можно, никто тебя проверять не станет. Более того, ты можешь пройти «чистую» зону трезвым, как стеклышко, прийти на стадион, купить там пиво и уже там набить морду болельщикам команды соперника. Так что, по-моему, это меры информационно-пропагандистского характера, чтобы убедить горожан и болельщиков в безопасности. От запрета потеряют только торговые точки, находящиеся внутри зоны — они могут ежедневно терять до 3% месячной выручки. И однозначно найдутся те, кто будет продавать алкоголь нелегально».