Сегодня меняются планы счетов

8 мая вступают в силу одновременно два приказа Минфина, которые вносят поправки в планы счетов бухучета и бюджетного учета, которые ведут госорганы и предприятия, относящиеся к госсектору.

Например, Единый план счетов бухучета от 1 декабря 2010 № 157н дополнен новыми счетами: 11100 «Права пользования имуществом» и 11400 «Обесценение нефинансовых активов». Ряд других счетов изменяют свое наименование.

План счетов бюджетного учета тоже претерпевает изменения. В частности, меняется названия счетов, отведенных под учет стоимости нежилых помещений. Кроме того, план пополнен рядом новых счетов под учет имущества в концессии (уменьшение его стоимости и амортизация).

Планы в обновленных редакциях должны использоваться для учета с начала этого года.