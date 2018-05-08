Денисов, Чалов, Головин, Пашалич — в сборной 29-го тура РФПЛ

Пожалуй, самая попсовая сборная тура за весну. Все главные герои — на месте.

Очередной матч Гончаренко, где тренер ЦСКА выбрал правильную схему, правильный состав и правильные ключи, чтобы взломать соперника. Гончаренко надавил на фланги обороны «Арсенала», где Альварес и Александров регулярно пускали соперников себе за спину — простое, но отлично сработавшее тактическое решение. ЦСКА забил первыми шестью ударами в створ, и это аномалия, но очередной сильный тренерский план Гончаренко — не случайность.

Крицюк не играл за «Краснодар» с сентября, после проигрыша 0:2 «Зениту» , и возвращение в основу вышло триумфальным. Если Илья Абаев сделал серию классных сейвов, но всё-таки пропустил два мяча, то Крицюк сделал 2 сейва из своей штрафной — меньше, чем Абаев (у вратаря «Ростова» 4) — но сохранил для «Краснодара» два лишних очка, оставляющих надежду на место в Лиге чемпионов. Ценность сейва с пенальти на 92-й минуте от Максима Канунникова сложно переоценить, и плохой удар Канунникова с «точки» здесь совсем не важен.

В золотом матче Кверквелия не опустил планку, заданную по сезону, и повторял заученный алгоритм — страховать, перехватывать, ложиться под мячи, выносить, многократно повторять. План «Зенита» давить через фланг Игнатьева провалился, потому что Кверквелия успевал на подстраховку правого защитника, а когда мяч появлялся в штрафной, грузин разряжал обстановку — сделал 8 выносов. В таких ситуациях Кверквелия прост, но эффективен. Как и весь «Локомотив».

Центральный защитник: Йонуц Неделчару («Уфа»)

В Казани Неделчару выдал матч в стиле Кверквелии — страховал, разряжал и ловил на себя мячи. Правым центральным защитником румын подчищал за Алексеем Никитиным , которому регулярно закидывали мяч за спину, а после перевода в центр тройки — качественно страховал уже при атаках через любую зону. По статистике центральных защитников судить нельзя, но в случае с Неделчару она просто подтверждает сильный матч Йонуца: 3 отбора, 3 перехвата, 4/4 удачных отборов и 77% выигранных единоборств. Из защитников «Уфы» Неделчару был лучшим.

Внезапное экстренное открытие Массимо Карреры , ставшее одним из сильнейших тактических ходов тура. Пашалич впервые в карьере сыграл центрального защитника, при начале атаки исполнял роль Фернандо, а при обороне — высоко выбрасывался за Шомуродовым, уходившим в глубину. Делал всё, что делают опорники, только ниже. На чтении игры Пашалич выдал топ-матч: часто оказывался на бесхозных мячах и сразу же начинал атаки «Спартака». На месте Карреры я бы продолжил эксперимент с Пашаличем в центре защиты.

Левый латераль: Лоренсо Мельгарехо («Спартак»)

Мельгарехо отыграл слева уже второй матч в схеме 3-5-2 «Спартака», и пока получается очень сильно. Парагваец не привязывается к флангу, от него не нужно: Мельгарехо не создаёт ширину, а постоянно пасует в центр и ускоряется через полуфланги, откуда навесы становятся более острыми. Когда «Спартак» играл 3-5-2, Лоренсо сделал точный кросс на Ханни, после которого Илья Абаев сделал крутой сейв. Когда перешли на четвёрку, Мельгарехо получил мяч в той же зоне, танчиком протащил в штрафную и забил. Причём парагваец вообще не изменил стиль и остался так же нацелен на центр при получении мяча — респект за сохранение главной идеи игры в стрессовой ситуации.

Весь второй тайм искал, как порвать левый фланг обороны «Зенита» и прострелить в штрафную под замыкающий удар. На 87-й минуте всё-таки нашёл — и сделал главную голевую передачу сезона, на Эдера, принесшую «Локомотиву» официальное золото. Игнатьев не впервые хорош в подключениях вперёд и на бумаге отлично вписывается в схему с тремя защитниками — вряд ли можно будет понять трезвым умом, если на чемпионат мира поедет не он, а Самедов (на его позиции) или Смольников.

После быстрого гола ЦСКА легко разбивал «Арсенал» быстрыми атаками, и Александр Головин был в них очень эффективен. Забил, пробежав полполя с мячом и уложив двоих защитников, а потом сделал голевую передачу Чалову под хет-трик. Всего 2 удара и 1 ключевой пас — но при этом гол плюс голевая. Бонусом — легко выигранный у туляков центр поля.

В ментально сложнейшем матче, где было очень-очень много борьбы, Игорь Денисов справился. Он выдал 70% выигранных единоборств, стал лучшим пасующим и отрезающим передачами игроков в «Локомотиве», а серия его подборов или выигранных единоборств привела к развитию опасных атак «железнодорожников». В голевой атаке роль Денисова не слишком велика — он запустил свечку, за которую зацепился Эдер — но в других атаках Игорь делал качественные подготовительные передачи.

Замучил несчастного Михаила Александрова , которого Миодраг Божович бросил как под танки — после одного из забеганий за спину болгарина забил «Арсеналу». Это был шестой гол, да. Муса оформил дубль, мог забить ещё (при счёте 6:0 ЦСКА уже не фартило), чаще всех «армейцев» бил по чужим воротам — четырежды. Новое доказательство, что здесь Мусе уютнее, чем в «Лестере».

Правый инсайд: Софьян Ханни («Спартак»)

Тот, кто уже лучше всех в «Спартаке» понимает стеночки, забегания, игру пятками и классно врывается в свободные зоны. На понимании пространства Ханни мог забить сам (после двух кроссов с левого фланга — однажды мимо, во второй раз спас Абаев), сделал 6 острых передач и регулярно ускорял атаку одновременно красивыми и эффективными решениями. Как пас пяткой на Промеса, например. «Спартак» купил очень крутого атакующего игрока, и даже продажу Квинси с Ханни можно пережить гораздо спокойнее.

Чалов сделал первый хет-трик в карьере и уложился в тайм, разбив поплывший тульский «Арсенал». Ничего сверхъестественного, Фёдор просто круто сыграл, как нападающий: грамотно открылся, грамотно подставил ногу, грамотно побежал в контратаку. Всего-то. Весной Чалов в ударе, у Фёдора уже 7+2 и косвенное участие в голе Мусы «Краснодару», и это говорит о двух вещах. Первая: когда Чалов набирает форму и ловит кураж, сдержать форварда очень сложно. Вторая: вовсе не совпадение, что Чалов заиграл одновременно с травмой Вернблума. Потеря конкуренции сбросила с Фёдора оковы — теперь надо научиться так жечь при конкуренции.