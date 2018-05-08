Тактический разбор 29-го тура РФПЛ: Пашалич, Мельгарехо, «Рубин»

Сразу два повода похвалить Массимо Карреру.

Марио Пашалич — центральный защитник в 3-4-1-2 «Пашалич вышел играть в обороне, потому что у меня не было других защитников», — сказал Массимо Каррера после матча с «Ростовом», как бы открещиваясь от своей задумки. Но полноценно считать перевод Пашалича в защиту шагом безысходности нельзя: Каррера мог и вернуться к модулю 4-Х-Х, используя только Таски и Кутепова, и поднять в основу кого-нибудь из защитников «Спартак-2». Однако Каррера отправил в оборону Пашалича, и теперь даже жалко, что хорвата отправили в защиту только сейчас, сезон вот-вот кончится, и аренда Марио — тоже.

Главным образом перевод Пашалича в защиту был нацелен на атаку. В билд-апе хорват работал как традиционный разыгрывающий опорник, уходящий в глубину, и грамотно раскидывал мячи на крайних центральных защитников, Кутепова и Таски. Диагонали и лонг-боллы Пашалич использовал редко, но в основном эффективно: 75% точных (6/8). Но ключевое качество Пашалича в защите — отбирая мяч, хорват первым же касанием пасовал вперёд и начинал ответную атаку «Спартака» . Пашалич принимал простые, но эффективные и быстрые решения — «Ростов» не всегда успевал перейти из атаки в оборону. Вот пример.

Ещё пример. Да, это тоже пас первым касанием.

Обязанности Пашалича без мяча тоже были нацелены на его чтение игры. При длинных передачах Марио вылетал из защитной тройки за Шомуродовым — у хорвата худший процент выигранной верховой борьбы в тройке, но это сильные для Пашалича 67%, а проигранные единоборства не приводили к фатальным последствиям. Эффективнее хорват преследовал Шомуродова при доставке мяча низом — тоже выбегал из тройки за ним, выжимал Эльдора и заставлял пасовать назад. Без шуток, Пашалич провёл сильный матч в центре защиты, и Массимо Каррера своей заменой показал, что согласен — переходя на модуль 4-Х-Х, он убрал не Пашалича, а Таски.

Мельгарехо играет левого латераля… но он не левый латераль

Важная черта схемы 3-4-1-2 в видении Массимо Карреры — игра латералей: оба не привязаны к флангу, должны смещаться в полуфланги разыгрывать мяч и разрывать пространство на входе в штрафную. Андрей Ещенко старательно выполняет игровое задание, но его КПД в атаке низок, что Ещенко покрывает мощной физикой. Зато Лоренсо Мельгарехо идеально влился в роль. Когда «Спартак» атаковал правым краем, парагваец смещался в центр искать подбор — с такого подбора нанёс один дальний удар. При других сценариях атаки Мельгарехо открывался в левом полуфланге, откуда готовил обострение передачей в центр или через полуфланг.

Используя Мельгарехо слева в модуле 3-Х-Х, Каррера получает исключительного латераля. Как и Дмитрий Комбаров , парагваец очень часто атакует из стратегически более опасных зон, но совсем плохо создаёт ширину. Рядом с боковой линией слева чаще принимал мяч Промес, чем Мельгарехо, и это было осознанное движение: когда голландец уходил во фланг, Лоренсо смещался ближе к центру. Даже своими передачами Мельгарехо очень неохотно создавал ширину, чаще отыскивая варианты в центре. За весь матч Лоренсо отдал всего 2 паса во фланг из позиции ближе к центру: один из них на 1-й минуте, второй — у центральной линии. Для латераля, даже часто уходящего в середину, это ОЧЕНЬ мало. Так что о том, как устроено пространство, Мельгарехо знает не хуже Дмитрия Комбарова.

Ещё один симптоматичный момент — даже с переходом на 4-2-3-1 Мельгарехо продолжил играть в схожей манере, дожидаясь мяч высоко в полуфланговых зонах и не создавая ширину. Учитывая, как «Спартак» любит сваливаться на беспорядочные навесы против насыщенной защиты, такой стиль игры Мельгарехо стал одним из ключей к легко выигранной концовке. Когда Лоренсо открывал счёт, он двигался на приёме мяча в том же стиле, что и весь матч. А ширину снова создавал Промес.

ЦСКА вскрывает зоны за спинами крайних защитников «Арсенала»

Миодраг Божович допустил серию ошибок в выборе состава на матч с ЦСКА — например поставил Игоря Горбатенко левым полузащитником, имея на поле Ткачёва и Кангва под подобную роль. Но главной проблемой «Арсенала» стали крайние защитники и их расположение. И на сезонной дистанции, и конкретно весной туляки чаще всех допускают Impect — их защитников чаще всех в РФПЛ отрезают. Проблема «Арсенала» не только в высоком прессинге и контрпрессинге: крайние защитники систематически дают рвать зоны за своей спиной передачами на свободное пространство. Они недостаточно быстры и недостаточно хорошо читают игру. Левый хавбек Михаил Александров , вышедший на позиции правого защитника, проблему не исправил.

Крупный счёт на Песчанке — доказательство того, что Виктор Гончаренко испепелил «Арсенал» в его самых проблемных зонах. Три гола из шести прилетели после персональных недоработок крайних защитников, а Александров нескоро забудет игру против Ахмеда Мусы на фланге. Дважды ЦСКА забивал, вскрывая фланг болгарина забеганиями ему за спину, и если Чалову Александров изначально проиграл позицию и смотрел в спину, то Муса прятался за спиной Михаила ближе к флангу. А потом резко забегал в зону Александрова.

«Уфа» перестроилась под Нобоа. Но не сдержала его Главная проблема соперников «Рубина» в весенней части чемпионата — сложность со сдерживанием Кристиана Нобоа Сергей Семак попытался максимально повлиять на нейтрализацию Нобоа, перестроив тактику «Уфы» с 3-4-3 на 3-5-2 и добавив лишним полузащитником Ивана Облякова (такой ход уже проходил в матче с «Краснодаром»). Проблема в том, что Нобоа, в отличие от большинства полузащитников подобного склада, очень качественно двигается и избавляется от персонально-ориентированного прессинга. Вот и «Уфе», следившей за Нобоа в четыре глаза — помимо Облякова, по эквадорцу играл Сысуев — не удалось полностью заблокировать эквадорца. Он всё равно находил, как получать мяч, и это доставляло «Уфе» главные проблемы в матче.

Нобоа осознанно грузил длинные передачи в центр тройки защитников, чтобы давить на слабости Алексея Никитина в воздухе. В экспериментальном сочетании обороны Йокич выключался из борьбы в штрафной при лонг-боллах, Неделчару обычно стягивался на Ивелина Попова , и Никитин оставался против Азмуна 1vs1. О, это беда. При верховых передачах Никитин или терялся при рывках Азмуна в слепые зоны, или пытался сыграть по мячу, избегая верхового единоборства (получалось очень нелепо).

Так вышло, что Никитин поучаствовал всего в 3 единоборствах, по данным InStat, и ни разу не поборолся в воздухе. При этом комбинация с передачей верхом за шиворот Никитину у «Рубина» прошла четырежды. В перерыве Сергей Семак убрал с доски побитую пешку и выпустил Дениса Тумасяна , а Неделчару сместил на позицию центрального защитника, и стало точно ясно, что «Рубин» напрягал именно зону Никитина: после замены казанцы отказались от однообразных забросов по центру, а Азмун чаще искал свои шансы после фланговых передач за спинами крайних центральных защитников.

Как разбить «Динамо». Простой план Парфёнова

Дмитрий Парфёнов придумал простой, но эффективный план под слабости правого фланга «Динамо». Весь первый тайм «Тосно» создавал изоляции в полуфланге для Резиуана Мирзова, оставляя его 1vs1 против Алексея Козлова . Из центра Мирзова кормили диагоналями, с флангов — простыми поперечными передачами, а Козлов весь первый тайм не мог раскусить Мирзова, даже несмотря на его предсказуемый арсенал финтов. Усложняла ситуацию слабая игра Фёдора Черных без мяча, который был часто ориентирован на мяч и не замечал забегания Мирзова по своему флангу.

Фишка плана Дмитрия Парфёнова: даже навесные стандарты «Тосно» специально подготовил под создание свободного пространства для Мирзова. Трижды под забегания Мирзова на левый край на стандартах специально расчищали пространство, дважды после этого Резиуан бил.