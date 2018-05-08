Тротц о выходе в финал Востока: «Я весь день знал — „Вашингтон“ сегодня выиграет»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился эмоциями от победы над «Питтсбург Пингвинз» в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче).

Победа над этим соперником в плей-офф стала для «Кэпиталз» второй истории (первая была в 1994 году). Начиная с 1995 года, «Пингвинз» выиграли 7 серий подряд, в том числе две серии второго раунда в прошлом и позапрошлом годах. Всего команды встречались в плей-офф 11 раз, счет 9-2 в пользу «Питтсбурга». В финале конференции «Вашингтон» сыграет с «Тампой».

«Я весь день знал — мы сегодня выиграем. Не знаю, почему, но у этой команды очень много упорства. Скажу еще вот что: в раздевалке «Питтсбурга» немало великих чемпионов. Отличных игроков. То, чего они достигли за предыдущие пару лет — это выдающиеся достижения. Мы играем в очень трудной лиге», — сказал Троц.