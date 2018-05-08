«Вашингтон» впервые за 20 лет вышел в третий раунд плей-офф

Третий раунд — это лишь половина пути к Чаше, где «столичные» перестали быть командой-подарком.

20 долгих лет болельщики «Вашингтона» ждали этот момент. С 1998 года, когда команда, ведомая великолепным Петером Бондрой , вышла в финал Кубка Стэнли, где уступила не менее великолепному «Детройту», у «столичных» не получалось пройти барьер второго раунда. 13 из этих 20 лет пришлись на «эпоху Овечкина» — главной российской звезды нынешнего поколения и одного из лучших снайперов всех времён. На этот раз всё получилось удачно: Овечкин победил и «изгнал демонов», которые мешали «Кэпиталз» приблизиться к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Шесть участий во втором раунде, из которых четыре были не просто хорошим выступлением, а тремя победами в активе. Четвёртую долгое время одержать не удавалось, но на этот раз всё было по-другому. Сам Овечкин не был доминирующей силой в этой серии, набрав 7 (3+4) очков в шести матчах. Когда-то у Александра в серии против «Питтсбурга» было намного больше (14 очков в семи матчах), но вряд ли он готов обменять те баллы на нынешний успех. И весьма символично, что победный гол «Кэпиталз» был забит не самим Овечкиным, а с его передачи: капитан сделал всё для своей команды, и этого оказалось достаточно.

«Просто, пожалуйста, забей»

«Знаете, иногда очень трудно двигаться вперёд. Куда бы Ови не повернулся, все хотят ему противодействовать, хотят толкнуть, отобрать шайбу. Именно поэтому он — великий хоккеист. Мы наконец-то набрались нужного опыта — пусть он был и плохим. Иногда было сыграно неважно, иногда бывало больно, но всё это сделало нас сильнее. Сила — это думать о том, как бы тебе снова встать на ноги, когда тебя сбили, и вся наша основная группа хоккеистов сумела встать», — отметил своих подопечных главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц. Его профессиональная репутация и тренерское реноме также были поставлены на карту в этой серии, ведь не случайно продление контракта с наставником не случилось до начала плей-офф. И руководство, и болельщики ждали, когда команда сможет показать результат и сбросить с плеч груз предыдущих неудач.

Вне зависимости от того, сможет ли «Вашингтон» в этом году побороться за кубок Стэнли или нет, нынешний сезон является знаковым для всей франшизы. Был совершён важный эмоциональный шаг, который ранее казался невозможным. Об это лучше всего рассказал сам Овечкин, с которым обозреватель NBC Пьер Макгуайр сделал экспресс-интервью прямо после сирены. — О чём вы подумали, когда отдали передачу и Кузнецов убегал к воротам? — Пожалуйста, забей. Просто f*cking, пожалуйста, забей. Примечательно, что это не вполне корректное по телевизионным меркам высказывание Александра никто не стал критиковать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBCSports. «Мы сегодня победили „Питтсбург“ — адскую команду, которая играет просто великолепно. Но мы лишь на полпути, мы ещё ничего не сделали. Признаюсь честно, что обыграть „пингвинов“ — это очень приятное чувство, потому что скелетов в шкафу у нас было предостаточно. Всё ещё только начинается», — загадочно сказал Тротц и отправился готовиться к серии с «Тампой».

В Тампе не хотят играть с Овечкиным

А как же восприняли победу «Вашингтона» их нынешние соперники? Перед шестым матчем серии издание Tampa Bay Times провело опрос своих обозревателей «С кем „молниям“ будет удобнее играть в финале Восточной конференции?». Некоторые журналисты предпочли уйти от однозначного ответа, пустившись в рассуждения в стиле «нам всё равно с кем играть», но куда показательней другой факт — видеть соперником «Вашингтон» пожелал лишь один репортёр из пяти опрошенных.

«Я бы выбрал «столичных». У «Тампы» уже есть опыт выступлений на этой стадии, а для команды Александра Овечкина это был бы первый выход в третий раунд. Кроме того, разве можно хотеть играть с «Питтсбургом», который преследует свой третий подряд кубок Стэнли? Если «пингвины» выиграют серию, то это будет означать, что команда отыгралась с дефицита 2-3 и взяла верх в седьмом матче», — заметил журналист Роджер Муни.

«А я бы выбрал «Питтсбург» в качестве соперников. Команды очень похожи на те, которые были два года назад, когда играли друг с другом в финале Востока. Тогда «Пингвинз» одержал верх, а «Тампа» была без травмированных Стивена Стэмкоса и голкипера Бена Бишопа. «Пингвины» — лучший вариант», — возразил обозреватель Том Джонс

«Я не думаю, что «Тампу» всерьёз заботит то, кто будет соперником. Хотя избить «Питтсбург» после поражения в финале конференции двухлетней давности — это была бы поэзия. Логика подсказывает, что играть с оппонентом, у которого есть только один игрок из десятки лучших на земле (Овечкин), предпочтительней, чем с тем, у которого таковых два (Малкин и Кросби). Но разве не нужно свергнуть нынешнего царя горы, чтобы самому забраться на вершину? Так что давайте сразимся с «Питтсбургом» и сделаем его», — добавил Мартин Фенелли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals. В НХЛ ещё никогда не существовало лучшего снайпера своего поколения, который бы ни разу не проходил второй раунд. Не будет его и на этот раз. «Я действительно хочу выиграть Кубок Стэнли. Пока всё хорошо, я хочу выиграть Кубок», — сказал владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис , старательно пряча улыбку. «Все знают те трудности, которые у нас были последние годы. Но выход в финал конференции не делает нас чемпионами. Третий раунд — это не Кубок», — добавил Брейден Холтби. «Овечкин сказал, что они наконец-то победили „Питтсбург“. Это не совсем так. Они сделали то, чего никому не удавалось уже долгое время», — резюмировал обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Роб Росси.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBCSports.