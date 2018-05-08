Полузащитник «ПСЖ» может оказаться в «Атлетико»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в чемпионат Испании, сообщает "Советский спорт"

Как информирует испанское издание Cadena Ser, в трансфере экс-игрока "Реала" заинтересованы соседи «сливочных» — мадридский «Атлетико».

Руководство парижского клуба не против продать аргентинского футболиста, поскольку намерено в летнее трансферное окно выручить нужные клубу средства для соблюдения финансового фейр-плей. В свою очередь, «матрасники» ищут замену форварду Антуану Гризманну , который наверняка летом окажется в «Барселоне», и заинтересовано в возможном переходе Ди Марии.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел 29 матчей в чемпионате Франции, в которых отличился 11 забитыми мячами и сделал семь голевых передач. В составе мадридского «Реала» аргентинец выступал в 2010-2014 гг.

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