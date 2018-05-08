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Нигматуллин: «В грязь лицом „Локомотив“ в Лиге чемпионов не ударит»
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Нигматуллин: «В грязь лицом „Локомотив“ в Лиге чемпионов не ударит» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший голкипер столичных «Локомотива» и "Спартака" Руслан Нигматуллин рассказал, какие эмоции испытал по поводу чемпионства «красно-зелёных».
— Я порадовался, что золотые медали команда взяла именно под руководством Юрия Павловича Сёмина — это не совпадение, это заслуга тренера.
— До Лиги чемпионов еще далеко, но «Локомотив» уже давно не выступал в этом турнире. Можно ожидать от него успешной игры?
— Очень интересно будет следить за выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов. Сёмин по этому турниру, уверен, очень соскучился. Будет, конечно, определенное усиление. Думаю, что на пару позиций. В грязь лицом «Локо» в Лиге чемпионов не ударит.
Напомним, что «железнодорожники» гарантировали себе чемпионский титул за тур до завершения чемпионата России.
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