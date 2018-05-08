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Кюнхакль: сложно найти слова, вылет из плей-офф для «Питтсбурга» в новинку
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Кюнхакль: сложно найти слова, вылет из плей-офф для «Питтсбурга» в новинку 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Том Кюнхакль прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для команды Майка Салливана. «Питтсбург» проиграл серию плей-офф впервые с 2015 года.
«Я слышал реакцию трибун на моё попадание в штангу и видел её на большом экране. Очевидно, что это неудача, прямо сейчас мне сложно найти слова, потому что для большинства из нас это в новинку. Понятно, что сейчас мы действительно разочарованы», — цитирует Кюнхакля пресс-служба клуба.
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