Денис Тумасян: Ничья на выезде с прямым конкурентом — это неплохо

Защитник «Уфы» Денис Тумасян прокомментировал матч 29-го тура премьер-лиги с «Рубином» (0:0) на «Казань Арене».

— Мы выходили биться за три очка, — приводит « БИЗНЕС Online » слова Тумасяна. — Считаю, что тоже неплохо играли. По моментам тоже одинаково. Они попали в штангу. Мы попали в штангу. Может быть, с небольшим преимуществом был «Рубин». Но, в целом, выстояли. В стратегическом плане — это одно очко на выезде с прямым конкурентом. Это неплохо. Одного конкурента отстегнули.

— Почему в итоге не удалось забить, хотя моменты были? — Не знаю, тяжелая игра. В принципе, немного моментов было, что у нас, что у них. Ничья — закономерный итог.

Напомним, «Уфа» набрала 40 очков и осталась на шестом месте. У «Рубина» 37 очков и 11-е место.