Ещё
Чалов, Промес и Эдер претендуют на звание MVP 29-го тура РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чалов, Промес и Эдер претендуют на звание MVP 29-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 29-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Фёдор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак») и Антонио Эдер («Локомотив»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 29-го тура РФПЛ также претендуют Ахмед Муса, Александр Головин (оба — ЦСКА), Игорь Денисов, Маринато Гилерме (оба — «Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар») и Кирилл Панченко («Динамо»).
Чемпионат.com: последние новости
Денисов, Чалов, Головин, Пашалич – в сборной 29-го тура РФПЛ Легенды российского и советского спорта. Квиз: угадай чемпиона по фото Шарапова: не бывает плохого времени для того, чтобы изменить что-то к лучшему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко224
Фергюсон вышел из комы1
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта41
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву3
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение