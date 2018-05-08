Чалов, Промес и Эдер претендуют на звание MVP 29-го тура РФПЛ

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».