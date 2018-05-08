Чалов, Промес и Эдер претендуют на звание MVP 29-го тура РФПЛ 

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 29-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Фёдор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак») и Антонио Эдер («Локомотив»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 29-го тура РФПЛ также претендуют Ахмед Муса, Александр Головин (оба — ЦСКА), Игорь Денисов, Маринато Гилерме (оба — «Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар») и Кирилл Панченко («Динамо»).