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Легенды российского и советского спорта. Квиз: угадай чемпиона по фото
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Легенды российского и советского спорта. Квиз: угадай чемпиона по фото 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Проверь себя и угадай, кто из изображённых на фото тот самый чемпион, о котором идёт речь в вопросе.
Из славных побед наших атлетов кирпичик за кирпичиком создаётся большая история всего российского спорта. Что остаётся нам? Гордиться, помнить и знать своих героев в лицо.
Мы уверены, что вы сможете найти и узнать каждого олимпийца, а главное вспомнить ту легендарную победу, которую они принесли наше стране. Сразу после того как вы дадите верный ответ, вы сможете посмотреть превью с одним из важнейших моментов в карьере атлета.
Каждая победа — это не просто пьедестал, медаль и гимн, это огромная работа над собой, превозмогание собственных возможностей и нереальный заряд мотивации для тех, кто готов сделать спорт частью своей жизни, но никак не найдёт на это времени/денег или сил. Мы можем больше, каждый из нас!
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