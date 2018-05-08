«Произносили шёпотом». Поисковики возвращают имена защитников Миус-фронта

В 2018 году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы. Но до сих пор на местах былых боёв, фронтовых дорогах, в степях и оврагах лежат неупокоенными останки тысяч солдат.

Пропавшие без вести, неопознанные и неприкаянные. Защитники, оказавшиеся незащищёнными после своей смерти. Те, кому вместо почестей выпало забвение.

Гиблое место

Говорят, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Наверное, именно это заставляет живых искать мёртвых. На прошлой неделе, 4 мая, на Аллее Памяти мемориала Самбекские высоты торжественно захоронили останки ещё шестидесяти одного советского солдата и офицера. Все они погибли в боях на Миус-фронте.

Долгое время о событиях, которые разворачивались на миусских высотах, власти старались умалчивать. Писали книги и снимали фильмы о кровопролитных боях подо Ржевом или под Вязьмой, но прорыв Миус-фронта, сопоставимый по своей значимости и масштабам потерь с Курской дугой, был на десятилетия незаслуженно забыт.

Вероятно, из-за огромных человеческих жертв — около 830 тысяч погибших (четвёртое место по численности потерь Красной армии). По воспоминаниям старожилов, Ми­ус-фронт произносили шёпотом, мол, мясорубка, гиблое место. И когда в 90-е поисковики начали разыскивать останки павших бойцов, то счёт найденных пошёл на десятки и сотни.

Так и на этот раз весенняя Вахта памяти позволила избежать забвения и казакам-кавалеристам, и морякам, и танкистам, и ополченцам.

«Находки были практически каждый день, — говорит руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков. — В одном месте подняли из воронки засыпанного казака с шашкой, который шёл в октябре 1941-го со своим полком навстречу немецким танкам. В другом — бойца дивизии НКВД, который будучи уже раненым, застрелился, чтобы не попасть в плен к врагу. Он лежал в заросшем бурьяном овраге».

История подвига

Тогда же у села Покровского из реки Миус водолазы-поисковики достали с семиметровой глубины, из-под трёхметрового слоя ила, танк «Т-34» с останками экипажа. Это уникальный случай, так как за последние пять лет в России подобных операций не проводили.

И о каждом найденном герое можно смело писать свою историю подвига. Символично, что всех этих людей с честью захоронили накануне Дня Победы.

К сожалению, установить личность найденного погибшего получается далеко не всегда. Один случай из ста.

У советских бойцов считалось плохой приметой заполнять смертные медальоны полным именем и адресом. Якобы, к верной гибели. Из эбонитовых капсул для медальонов, как правило, делали мундштуки, а вкладыши выкидывали.

Поисковикам помогают чудом уцелевшие надписи на фляжках, ложках, котелках, когда-то выцарапанные хозяином.

Найденное имя позволяет не просто идентифицировать личность. Оно снимает позорное клеймо с целой семьи: в совет­ское время пропавшие без вести считались предателями, перебежчиками и дезертирами посмертно. К их родным относились как к неблагонадёжным.

И поиск пропавших без вести меняет отношение к истории. Поисковики выражают уважение к подвигу погибших, возвращают хотя бы отчасти личный долг павшим солдатам вот так, с лопатой в руках. Ведь все они для нас — свои. А своих на войне не бросают…

Настоятель Старо-Покровского храма Ростова протоиерей Даниил Азизов сказал корреспонденту « АиФ на Дону»:

«Наши солдаты победили не оружием, числом или даже умением. Победили духом. И очень важно их дух, их души проводить достойно, если это не было сделано вовремя.

В ходе перезахоронения на Самбекских высотах по погибшим отслужили заупокойную литию и тем самым с любовью и молитвой проводили в последний путь. К их подвигу важно относиться как к святыне, иначе никакого урока из страшной войны вынесено не будет».